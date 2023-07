Quirónsalud Cáceres incorpora nuevo TAC para diagnósticos de forma más precisa y rápida

El Hospital Quirónsalud Cáceres cuenta con una nueva máquina TAC, una de las más potentes del mercado, gracias a la cual se amplía la cartera de servicios, se recortan tiempos de espera y se evita pruebas más agresivas para el diagnóstico de ciertas patologías.

El aparato, que obtiene imágenes tomográficas precisas del interior del cuerpo mediante rayos X, se encuentra ya operativo y a pleno rendimiento en el centro hospitalario cacereño, que con esta renovación de su equipamiento tecnológico da un salto de calidad para seguir posicionado como el mejor hospital privado de la provincia y uno de los mejores de Extremadura.

Este nuevo TAC multiplica por ocho el número de detectores con respecto al antiguo aparato, hasta los 128, lo cual quiere decir que se aumenta sustancialmente la calidad y la velocidad en la toma de imágenes.

Al verse reducido el tiempo de exposición del paciente y obtener una mayor definición en las imágenes, se pueden realizar estudios y diagnósticos que, hasta ahora, o bien no se podían hacer o requerían de algún procedimiento más invasivo.



En los primeros días de funcionamiento del puntero aparato, se está comprobando que el tiempo medio que los pacientes tardan en someterse a una prueba TAC ha disminuido hasta la mitad, lo cual supone una mayor agilización de la asistencia sanitaria que se verá reflejado en la reducción de las listas de espera.

Los pacientes, además de poder hacerse este tipo de pruebas más rápidamente, lo harán también de forma segura, ya que se trata de un procedimiento indoloro y no invasivo, que con el nuevo aparato reduce al mínimo los niveles de radiación y acorta el tiempo de exposición.



Evita el paso por quirófano



De entre las nuevas funcionalidades del moderno TAC de Quirónsalud Cáceres, destaca las aplicaciones en el contexto de Radiología Intervencioncita, ya quelas imágenes de alta definición obtenidas con este TAC permiten guiar de manera precisa al especialista a la hora de realizar biopsias o aplicar tratamientos percutáneos —como radiofrecuencia y microondas— en algunas tumoraciones, lo cual evita que el paciente tenga que entrar en el quirófano para extirparse dicho tumor, reduciendo de esta manera las listas de espera quirúrgicas.



Otra de las grandes ventajas tiene que ver con las colonoscopias. En aquellos pacientes que han sido sometidos a una colonoscopia que no se ha podido finalizar y en los pacientes que presentan una contraindicación para realizársela o no quieren hacérsela, el nuevo TAC permite obtener una imagen precisa de la totalidad del colón como prueba diagnóstica, sin necesidad de ninguna otra intervención.

Para ello, basta con el paciente se coloque en posición prono y supino —boca abajo y boca arriba— y gracias a esta máquina de última generación se podrá obtener un diagnóstico igual de preciso que el de una colonoscopia convencional.



Perfusión cerebral



La perfusión cerebral permite obtener con detalle una imagen de un amplio rango del cerebro para observar su flujo sanguíneo, lo cual es especialmente útil para detectar y diagnosticar infartos cerebrales.

En menos de un minuto, el nuevo TAC del hospital cacereño permite obtener estas imágenes para su posterior procesamiento y valoración por parte del facultativo.



Debido a su alta precisión, se podrá calcular con exactitud el volumen de infarto y el volumen recuperable, es decir, la zona exacta del cerebro que se ha visto afectada y el área sobre la que poder trabajar en la rehabilitación del daño cerebral producido.

De esta manera, se evita también la sobre medicación en el tratamiento para recuperar las funciones cerebrales dañadas, ya que el especialista va a saber con detalle sobre qué área del cerebro hay que actuar.



Asimismo, las imágenes avanzadas del cerebro van a permitir que se lleven a cabo otras técnicas como la neuronavegación, muy útil en operaciones para tumores cerebrales.

Se trata de una herramienta mediante la cual el neurocirujano cuenta con una reconstrucción muy precisa del cerebro del paciente, generada por el TAC, antes y durante las intervenciones en quirófano.

Esto, además de reducir considerablemente los tiempos operatorios por otorgar al especialista un mayor conocimiento previo de la zona afectada, hace que las intervenciones sean mucho más precisas y, por tanto, más seguras.



Nuevas funcionalidades



El avance tecnológico que experimenta el Hospital Quirónsalud Cáceres con este nuevo aparato va a permitir la realización del TAC de coronarias.

Se trata de un tipo de prueba que es usada por los cardiólogos para detectar patologías en las arterias coronarias, los pequeños conductos que hacen llegar la sangre oxigenada al corazón y se encuentran alrededor de este.

Concretamente, en las imágenes generadas por el TAC se podrá ver si las coronarias se encuentran obstruidas o si tienen calcificaciones, pudiendo ofrecer un diagnóstico que antes solo era posible realizar mediante resonancia magnética, lo cual suponía un procedimiento mucho más largo, incómodo e impreciso.



Las biopsias y punciones para drenaje guiados por TAC también forman parte de las novedosas técnicas que ya se están aplicando.

Un procedimiento que ahora es menos invasivo y más seguro, que además hace que las muestras tomadas sean las adecuadas para que su análisis en laboratorio pueda dar un diagnóstico correcto.

Con la ayuda de las imágenes, el médico se guía con una aguja de forma precisa hasta llegar al tejido del que se tomará la prueba o realizará la punción, pudiendo saber exactamente donde hacerlo.



Formación a sanitarios



Más allá de mejorar sustancialmente los servicios sanitarios prestados al paciente, la puesta en funcionamiento del nuevo equipamiento TAC también otorga una serie de ventajas a los profesionales de la salud.

Una de las principales mejoras en este sentido es la reconstrucción automática de las imágenes cuando se toman en varias posturas distintas, algo que hasta el momento se hacía de forma manual. Igualmente, la mayor definición y claridad de las imágenes obtenidas facilita el diagnóstico por parte de los especialistas



Para aprender a utilizar el TAC, la Unidad de Radiodiagnóstico del Hospital Quirónsalud Cáceres ha recibido una formación específica.

Los primeros días estuvieron centrados en aprender las funcionalidades básicas del aparato, mientras que los días posteriores se enfocaron en procedimientos más complejos. Gracias a ello, han aprendido a manejar correctamente las aplicaciones y softwares con los que poder hacer todos los procedimientos citados anteriormente.



En definitiva, la adquisición del TAC por parte de Hospital Quirónsalud Cáceres modernizará considerablemente la atención médica de este centro de manera integral. Un avance que va en la línea del Grupo Quirónsalud de servirse siempre de la mejor y más avanzada tecnología para poder mejorar la atención a sus pacientes y que se suma a la adquisición de nuevos aparatos de radiología como ecógrafos o el equipo de resonancia magnética que el Grupo Quirón viene realizando en la provincia de Cáceres.