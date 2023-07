El Ayuntamiento de Cáceres contratará otros abogados para el recurso de la muralla

Ep



El Ayuntamiento de Cáceres va a contratar otro despacho de abogados para la defensa del recurso contencioso-administrativo interpuesto ante el Ministerio de Transportes por denegar la subvención de más de un millón de euros para financiar la segunda fase de restauración de la muralla.



El portavoz del equipo de Gobierno, Ángel Orgaz, ha indicado que la Junta de Gobierno Local ha aprobado poner en conocimiento del Colegio Oficial de Abogados de Madrid todos los hechos por si "pudieran ser constitutivos de una falta de deontología profesional, por resolver unilateralmente administrativo vulnerando, pudiendo vulnerar la ley de contratos del sector público".



Según ha recordado, en enero de este año, el anterior equipo de Gobierno adjudicó a Marina Abogados un contrato menor de servicio de asistencia letrada por un importe de 6.850 euros para la defensa del consistorio ante la retirada de la subvención por parte del ministerio.



En febrero se interpuso un recurso Contencioso-Administrativo contra la resolución dictada el 2 de diciembre por la que el ministerio desestimaba las alegaciones presentadas por el ayuntamiento cacereño contra la retirada de la subvención para la restauración de la muralla.



En marzo, el despacho Marina Abogados presenta al ayuntamiento su renuncia aduciendo la demora en el pago de la primera factura que se emite, ya que dice que se ha tardado más de seis meses en abonar la factura, por lo que por ley, según la empresa, tiene el derecho de resolver el contrato.



Por su parte, el ayuntamiento reconoce esa demora en el pago de la primera factura, que asciende a 423 euros, pero no que es de seis meses ya que la factura llega al consistorio el 14 de febrero y se le abona el 11 de abril. Por lo que el equipo de Gobierno cree que la empresa no tiene el derecho de resolver el contrato.



El actual equipo de Gobierno tiene conocimiento de esta situación al tomar posesión de su cargo y tras una comunicación del despacho de abogados del 4 de julio confirmando su renuncia a continuar defendiendo los intereses del ayuntamiento cacereño.



"Al final nos encontramos con una retirada de una subvención en la pasada legislatura, con una segunda fase de rehabilitación que hay que llevar a cabo y que hay que ejecutar y, además, ahora nos encontramos con problemas jurídicos en cuanto a la defensa de los intereses propios de la ciudad de Cáceres y de este ayuntamiento, porque en definitiva hay que intentar recuperar esta subvención importante y ahora tenemos otro problema añadido que desde el equipo de Gobierno lamentamos profundamente", ha dicho el portavoz.



Respecto al inicio de las obras de la segunda fase de la muralla que fueron paralizadas como consecuencia de la falta de financiación y que ahora se retomarán para acometerlas con fondos propios, Orgaz ha dicho que ya se ha notificado a la empresa adjudicataria que puede empezar la obra pero, "oficialmente, a fecha de hoy, no hemos tenido comunicación de la empresa", ha apuntado.



En cuanto reciban respuesta de la empresa, el equipo de Gobierno se reunirá con los responsables para "fijar un calendario de inicio y desarrollo y ejecución de los trabajos", ha concluido el portavoz.