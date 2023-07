Ayuntamiento Cáceres cede la plaza de toros para entrenamientos de los novilleros locales

Ep

El portavoz del equipo de Gobierno, Ángel Orgaz, ha explicado este viernes en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno local que este paso es una muestra del "compromiso" que el Ejecutivo cacereño tiene con la tauromaquia, por lo que se ha dado el visto bueno a esta autorización para que puedan usar la plaza como lugar de entrenamiento ya que, hasta ahora, tenían que hacerlo en otras localidades.



"Se trata, por tanto, de dar salida a una necesidad que venían requiriendo los profesionales del sector y a la cual no han tenido acceso en los últimos cuatro años en nuestra ciudad", ha señalado el portavoz que ha añadido que con esta medida se empieza a materializar el compromiso del nuevo equipo de Gobierno con el sector taurino.



Según ha explicado Orgaz los novilleros de la ciudad tenían que desplazarse hasta ahora a otras localidades para poder realizar toreo de salón, una labor habitual que sirve de entrenamiento como en cualquier otra profesión. "No vemos inconveniente por qué no pueden hacerlo en la plaza de toros de Cáceres", ha recalcado.



"Este equipo de Gobierno no tiene complejos ni los va a tener, nuestro compromiso está ahí, lo conoce la ciudad de Cáceres y lo vamos a materializar", ha dicho en alusión a que la capital cacereña lleva varios años sin acoger festejos taurinos.



De esta forma, los novilleros de la ciudad podrán utilizar el albero del coso "igual que se utilizan otras instalaciones municipales por parte de otros colectivos que practican sus deportes en instalaciones municipales", ha explicado el portavoz.



Respecto al informe que hay que elaborar sobre la plaza de toros para conocer las deficiencias o los defectos en sus estructuras antes de que se puedan volver a celebrar festejos taurinos, Orgaz ha señalado que ese estudio se está redactando para conocer "cuanto antes" el estado de la plaza, construida entre 1844 y 1846 y declarada Bien de Interés Cultural (BIC) en 1992.



De esta forma, en el momento en que los novilleros soliciten el uso de la plaza para sus entrenamientos ya podrán acceder a ella.