La Diputación de Cáceres se marca como retos mantener los servicios en municipios

Ep.

La portavoz de la Diputación de Cáceres, Esther Gutiérrez, ha señalado que los tres grandes retos que se plantea la institución provincial en la nueva legislatura que comienza son mantener los servicios en los municipios, fijar población en el mundo rural y que salgan adelante los grandes proyectos industriales de la provincia que favorecerán el empleo y la posibilidad de que los jóvenes puedan diseñar un proyecto de vida.



En cuanto a los servicios en los pueblos, Gutiérrez ha resaltado la importancia de este asunto para que las personas que deciden vivir en el mundo rural "tengan las mismas oportunidades que en el medio urbano", por lo que, aunque la prestación de estos servicios tiene un coste mayor en los municipios pequeños, la portavoz apuesta por que se sigan manteniendo y mejorando.



Otro tema que preocupa al nuevo equipo de Gobierno provincial es la despoblación, por lo que se seguirá con políticas que favorezcan la fijación de población al territorio con buenas conexiones en las telecomunicaciones y ayudas al emprendimiento rural, entre otras.



Gutiérrez, ha resaltado también la importancia de "las nuevas oportunidades industriales" que ponen sobre la mesa los proyectos que se han impulsado en la provincia y que se asentarán en los próximos años.



"Va a jugar un papel fundamental la puesta en marcha y el desarrollo de los proyectos que están encima de la mesa concretamente en esta provincia", ha subrayado la portavoz, que se ha referido a la fábrica de diamantes sintéticos de Trujillo o la gigafactoría de baterías de litio de Navalmoral de la Mata, o las plantas fotovoltaicas, entre otras.



Gutiérrez confía en que estos proyectos "sigan adelante" ya que "será una gran oportunidad no solo para los pueblos o las ciudades en este caso en los que se van a establecer, sino que tendrá un beneficio, una cobertura mayor y una repercusión en las localidades y en cada uno de nuestros pueblos a nivel rural para el mantenimiento de la población joven y las oportunidades para ellos". "Gran parte de los proyectos más importantes que hay para los próximos cuatro años están en la provincia de Cáceres", ha recalcado.



TURISMO, MOTOR DE DESARROLLO



Respecto al turismo, uno de los motores de desarrollo provincial que más ha avanzado en estos últimos años y cuya área dependerá de la Vicepresidencia Primera que ostenta Esther Gutiérrez, ha alabado "las posibilidades y todas las experiencias que ofrece a nivel turístico" la provincia cacereña, al tiempo que ha reconocido que "ha habido un avance muy importante en los últimos años en cuanto a nivel asociativo del sector y a nivel empresarial".



"Ofrecemos un turismo de calidad que permita seguir liderando ese reconocimiento que tenemos no solo a nivel autonómico, sino también nacional", ha dicho la portavoz.



Finalmente, la portavoz ha destacado la importancia de la labor que realizan las diputaciones en el desarrollo y atención a los pueblos y cree que en Extremadura no existe el debate sobre la continuidad de estas administraciones intermedias porque "la labor de las diputaciones está muy reconocida a nivel local".



"Sí es verdad que existe un debate a nivel nacional en algunas comunidades autónomas, quizás por la forma de gestionar, por la idiosincrasia del territorio y de cómo se estructura pero en Extremadura no están en entredicho y creo que somos fundamentales para el desarrollo de nuestros pueblos. Extremadura es eminentemente rural y la diputación tiene todo el sentido de su existencia para seguir atendiendo a los municipios", ha concluido.



Gutiérrez ha ofrecido este martes su primera comparecencia ante los medios de comunicación como portavoz del nuevo equipo de Gobierno de la Diputación de Cáceres antes de la celebración del pleno organizativo en el que se han aprobado las nuevas áreas, las vicepresidencias, los miembros de la Junta de Gobierno, así como las dedicaciones exclusivas de los diputados y sus asignaciones económicas.