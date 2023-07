La Diputación espera que el Geoparque Villuercas-Ibores-Jara revalide su título Unesco

El Centro de Interpretación de visitantes del Geoparque Mundial Unesco Villuercas Ibores Jara, en Cañamero, ha acogido este lunes al máximo órgano de decisión y participación, el Consejo del Geoparque.

En concreto, se trata de una cita a la que se han sumado el alemán Manfred Kupetz y la canadiense Sarah Gamble, expertos designados por la Unesco y que desde el pasado domingo y hasta este jueves, 13 de julio, se encuentran visitando el territorio, ya que el Geoparque, este año -como lo viene haciendo cada cuatro años desde su reconocimiento- debe pasar su "examen" de revalidación.



Será por tanto una semana muy intensa recorriendo los 19 municipios y 8 pedanías que conforman un territorio de 2.500 kilómetros, en el que viven entorno a 15.000 habitantes y que la Unesco ha definido como "lugares de particular importancia científica, paisajística, estética y educativa, y que conjuga intereses arqueológicos, históricos y culturales".



En este sentido, el presidente de la Diputación de Cáceres y presidente del Geoparque, Miguel Ángel Morales, ha presidido el encuentro en el que ha dado la bienvenida a los expertos y ha recordado el trabajado de sus predecesores, Carlos Carlos y en especial Charo Cordero, "que inició esta aventura, y supo tener una visión y convertir el territorio en un Geoparque, en un lugar emblemático y en un referente mundial".



En esta ocasión, Morales ha estado acompañado por la vicepresidenta segunda y diputada del Área de Territorio, Igualdad y Cultura, Esther Gutiérrez, y el diputado que ocupará el cargo de Reto Demográfico y Espacios Protegidos, Javier Diaz Cieza, tal y como informa la Institución provincial cacereña en una nota de prensa.



Además, en su intervención, ha agradecido también el trabajo de todas las personas que forman parte del Geoparque, a través de las instituciones, organizaciones, asociaciones y ha subrayado este agradecimiento a toda la población que habita el territorio "porque son ellas y ellos, alcaldesas, alcaldes, centros educativos, asociaciones, diferentes colectivos... las personas que viven en los pueblos quienes hacen posible mantener el territorio y las instituciones tenemos la obligación de mantener e impulsar políticas que potencien su desarrollo", ha señalado.



Cabe destacar que la reunión del Consejo del Geoparque es el primer acto oficial que Morales realiza tras su toma de posesión, y en él ha mostrado su compromiso por potenciar los tres espacios Unesco de la provincia, Geoparque, Tajo Salor y Monfragüe, que son una herramienta "fundamental" para vencer al reto demográfico y a la despoblación.



"Estos espacios son un motor económico que genera expectativas y potencialidades económicas para que la gente invierta, para apoyar a las empresarias y empresarios, atraer emprendedores que puedan invertir, generar trabajo y, en definitiva, que supongan también asentar la población al territorio", ha añadido.



Con todo ello, Morales espera que la evaluación pueda acabar en una revalidación para los próximo cuatro años, "por el trabajo que se ha venido haciendo, y con la esperanza y la pasión que queremos poner a partir de hoy y en los próximo años reitero mi bienvenida a los evaluadores y a todas y todos nos ponemos a su entera disposición".



PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES



Entre las actividades programadas para esos días con los expertos están, además de la reunión inicial de explicación de itinerario y familiarización, y de la reunión de estudio de los progresos del geoparque en los últimos cuatro años, visitas a centros de recepción e interpretación, a geositios representativos, encuentro con centros educativos y con representantes empresariales y una reunión final de evaluación y recomendaciones de mejora.



Aunque la visita de los expertos concluye el próximo jueves, -cuando tomen rumbo a las Sierras Subbéticas de Córdoba que también se someten a evaluación- la nota final no se conocerá hasta septiembre, cuando se reúna el consejo mundial del programa, estudie el informe de la Unesco, y emita la nota final.



No hay que olvidar que, además de la Diputación de Cáceres, forma parte del Consejo del Gepoarque la Mancomunidad Integral de Villuecas-Ibores-Jara, el Grupo de Acción Local Aprodervi, la Junta de Extremadura, la Universidad de Extremadura, la Asociación de Empresas Turísticas del Geoparque (Geovilluercas) y la Asociación Geológica de Extremadura (AGEX).