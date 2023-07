Ayuntamiento de Cáceres valorará aumentar la cuantía de la contrata de recogida de basura

Ep.



El Ayuntamiento de Cáceres valorará aumentar el presupuesto de licitación del concurso de recogida de basura y limpieza viaria si finalmente la Comisión Jurídica de Extremadura decide que hay que retrotraer el procedimiento a la redacción de nuevos pliegos de condiciones administrativas tras el recurso interpuesto por Cáritas sobre la recogida de textil.



El portavoz del equipo de Gobierno, Ángel Orgaz, ha recordado este viernes en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno local que solo se ha presentado una oferta al concurso, que ha sido la empresa Valoriza, por lo que Conyser, que ha sido la adjudicataria en todas las licitaciones anteriores, ha decidido retirarse entre otras cosas, por cuestiones económicas al considerar que el presupuesto está por debajo de los costes y no compensa respecto al servicio que hay que prestar.



Orgaz ha recordado que este concurso lo inició el anterior equipo de Gobierno y ha anunciado que, para procedimientos futuros y cualquier otro concurso de servicios municipales que se convoque en el ayuntamiento, "habrá que ajustar las cuantías económicas y las condiciones a la realidad que vive el mercado y que viven las empresas, para que puedan prestar el servicio y para que pueda haber cuanto más licitadores mejor".



No obstante, hasta que la Comisión Jurídica de Extremadura no se pronuncie sobre el recurso presentado "el ayuntamiento continúa con los trámites normales para agilizar lo máximo posible la adjudicación", ha apuntado.



Respecto a si, como ya ha ocurrido en otras ciudades, hubiera que repetir el concurso y volver a redactar los pliegos, Orgaz ha dicho que el Gobierno local "baraja todas las opciones" y entre ellas también la posibilidad de aumentar la cuantía para atraer a más licitadores.



"Barajamos todas las opciones, es decir, nosotros hemos querido seguir por agilizar para que esto pueda estar cuanto antes y ojalá salga bien, pero si no sale bien, tomaremos las medidas para que se dé solución cuanto antes", ha destacado.



En cuanto a la situación de los trabajadores de la actual empresa que presta en servicio, Conyser, y la preocupación que han manifestado sobre su futuro laboral, el portavoz municipal ha lanzado un mensaje de tranquilidad porque "el ayuntamiento velará para que se subroguen los trabajadores conforme a lo que establezca el convenio".



UNA OFERTA Y UN RECURSO



Cabe recordar que el concurso de recogida de basura y limpieza viaria de Cáceres ha recibido solo la oferta de Valoriza Servicios Medioambientales (empresa de servicios del grupo Sacyr), con lo que la empresa Contratas y Servicios Extremeños SA (Conyser), que llevaba realizando el servicio en la ciudad desde 1979 y que había optado a las últimas licitaciones, no ha presentado ofertas al nuevo concurso por lo que dejará de prestar este servicio en la ciudad.



El Ayuntamiento de Cáceres ha sacado a licitación la gestión de la limpieza viaria y la recogida de residuos urbanos por un importe de 121.563.827 euros, para un periodo de 11 años, una cantidad que no ha atraído a las empresas.



El concurso ha sido recurrido por la empresa social de Cáritas (Moda-Re) en lo que tiene que ver con la recogida de textil y ahora la Comisión Jurídica de Extremadura tendrá que decidir si el concurso continúa adelante o si, por el contrario, hay que modificar los pliegos de condiciones administrativas, lo que podría retrasar la adjudicación que, en un principio, se quería resolver en noviembre.



Lo que hay que decidir es si la recogida de textil y calzado usado se hace en un contrato exclusivo o si se incluye en el concurso general como hasta ahora. Si se decide lo primero habría que retrotraer el concurso a la redacción de pliegos para modificar también el importe económico de la contrata.



De momento, como medida cautelar se ha suspendido el procedimiento por lo que no se podrá llevar la oferta de Valoriza a Mesa de Contratación hasta que no se resuelva el recurso presentado por la empresa de economía social de Cáritas diocesana de Coria-Cáceres.



En la actualidad el ayuntamiento cuenta con unos 50 contenedores para recoger ropa y calzado que se gestionan a través de la empresa concesionaria del servicio de recogida de residuos Conyser. La empresa de Cáritas tiene una treintena repartidos por vías públicas y edificios privados en los que recoge ropa y calzado de segunda mano para su empresa social Moda-Re.