García Bernal (PSOE) apela a la movilización del voto progresista para avanzar en sociedad

La cabeza de lista del PSOE al Congreso por la provincia de Cáceres, Begoña García, ha apelado a la movilización del voto progresista para avanzar en la sociedad y ha anunciado que los socialistas cacereños harán una campaña electoral "pegada a la ciudadanía".

"Salimos a unas elecciones para decidir el rumbo de España y Europa. Nuestro objetivo, el del PSOE Provincia de Cáceres, es que España siga avanzando", ha incidido García Bernal en una rueda de prensa en la que ha estado acompañada por el número 1 del PSOE al Senado, Miguel Ángel Nacarino.

Así, la candidata ha señalado que la pregunta en estas elecciones es "¿avanzamos o retrocedemos? ¿avanzamos en la igualdad entre mujeres y hombres?, ¿avanzamos en la lucha contra la violencia de género o la invisibilizamos? ¿avanzamos en los derechos LGTBI o los tratamos como un trapo y los tiramos a la basura?, ¿avanzamos en una Sanidad Pública?, ¿avanzamos en la lucha del cambio climático o nos convertimos en negacionistas?", ha dicho.

García Bernal ha explicado que el equipo que forma la candidatura del PSOE Provincia de Cáceres, -a Congreso y Senado- va a hacer una campaña "de cerquita". "Haremos una campaña de las de estar con la gente, con agricultores, ganaderos, mundo rural y mundo urbano; con la industria, con la empresa", ha dicho la candidata, que ha mostrado la predisposición de todas las candidatas y candidatos para participar en debates e ir "a todos los sitios donde nos demandéis los medios para confrontar ideas".

En una rueda de prensa ha hecho hincapié en que cuando el PSOE está al frente del Gobierno de España "esta provincia gana", y ha destacado que, en los últimos 4 años, se ha aumentado el presupuesto un 29,5% y hay 151.924 personas afiliadas a la Seguridad Social y más de 96.000 pensionistas han visto su pensión incrementada un 8,5%. "Estas son las cosas del comer, las cosas de las que hay que hablar" ha sentenciado.

Durante su intervención también ha afeado al dirigente nacional del PP, Alberto Núñez Feijoo, que ahora demande que gobierne la lista más votada. "Ya le digo yo a Feijoó que nosotros no nos vamos a abstener en ningún caso, si no que lo hubieran hecho en Extremadura donde el PSOE ganó las elecciones. El PSOE es un partido con palabra y valores y desde luego un partido que no miente, que no dice una cosa y hace otra", ha resaltado.

A la pregunta de si el presidente del Gobierno Pedro Sánchez va a venir a Extremadura en esta campaña una vez que se ha suspendido el acto que tenía previsto para este sábado en Plasencia, García Bernal ha indicado que la suspensión tiene que ver con las agendas de Gobierno y la Presidencia de la Unión Europea.

"No ha podido venir y a lo largo de esta campaña veremos si viene o no viene pero nosotros vamos a hacer la misma campaña venga Pedro Sánchez o Nadia Calviño o cualquier otra ministra de este gobierno y la campaña la va a hacer Guillermo Fernández Vara en esta región con todos los candidatos y candidatas al Congreso y al Senado por las dos provincias", ha concluido.