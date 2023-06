Emilio Borrega, Pedro Muriel y Ángel Orgaz, hombres fuertes del gobierno de Cáceres

Ep

El alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, ha dado a conocer su equipo de Gobierno en el ayuntamiento cacereño que tendrá como portavoz a Ángel Orgaz, que será el Tercer teniente de alcalde y se encargará de Economía, Hacienda, Empresa y Relaciones con la Universidad de Extremadura; Emilio Borrega será el Primer teniente de alcalde y se encargará de Recursos Humanos, Empleo, e-Administración y Deporte, mientras que Pedro Muriel, será el Segundo teniente de alcalde y llevará Servicios Públicos, Medio Ambiente, Régimen Interior, Fondos Estratégicos, Movilidad Urbana y Policía Local.



Víctor Bazo, que irá a la Diputación Provincial y tendrá una liberación completa en el consistorio, será el encargado de Infraestructuras, Proyectos Estratégicos, Edificación y Contratación, y el Cuarto teniente de alcalde. Raquel Preciados estará al frente de Patrimonio Histórico, Ciudad Monumental y Turismo; Jorge Suárez, se encargará de Cultura, Educación y Comercio; y Jacobi Ceballos será la concejala de Participación Ciudadana, Atención al Ciudadano y Barrios.



Tirso Leal será el concejal de Desarrollo Urbano, Patrimonio e Inventario; la responsable de Servicios Sociales, Mujer, Igualdad y LGBTI será Encarna Solís, que se encargará también del área de familias, infancia, mayores e inclusión; y Soledad Carrasco llevará Juventud y Festejos.



Mateos ha avanzado que habrá seis concejales con dedicación exclusiva por lo que estarán liberados a tiempo completo, uno de ellos es Víctor Bazo, pero no ha desvelado el nombre de los demás porque se ajustará en función de sus responsabilidades profesionales. También ha señalado que se mantendrá una media liberación para los grupos de la oposición si la solicitan y las comisiones informativas volverán a tener siete miembros representados de forma proporcional a los resultados: tres concejales del PP, dos del PSOE, uno de Vox y uno de Unidas Podemos.



No se incrementará el personal eventual e, incluso, ha anunciado que uno de los puestos lo ocupará un funcionario de la casa. La periodista Paula Almonacid será la jefa de Gabinete del alcalde pero se desconoce todavía el nombre de la persona responsable del Gabinete de Prensa, porque, según ha indicado Mateos, necesita unos días para solucionar sus cuestiones profesionales actuales y se incorporará a principios de julio.



Las retribuciones por asistencia a plenos y comisiones se mantienen, las reuniones de la Junta de Gobierno local se celebrarán los viernes y el Pleno ordinario se mantiene el tercer jueves de cada mes. Se retoman también las comparecencias del portavoz del gobierno tras la reunión de los viernes para dar cuenta de los acuerdos adoptados.



"Por encima de todo he pensado en un equipo con el que gobernar la ciudad de Cáceres", ha indicado Mateos, que ha señalado que no se ha guiado "ni por compromisos, ni por amiguismos, ni por presiones" a la hora de confeccionar su candidatura. "Cuento con los mejores para que Cáceres siga avanzando, para que podamos desarrollar grandes proyectos en nuestra ciudad y para que lleguemos juntos a la mejor meta posible", ha espetado.



Sobre el portavoz del Gobierno, el concejal Ángel Orgaz, ha dicho que "tiene una amplia experiencia como portavoz", ya que fue concejal en Béjar (Salamanca) en la legislatura de 2015 a 2019. Actualmente es profesor en la Facultad de Derecho y "será el mejor nexo de unión entre este equipo de gobierno y los medios de comunicación, y cómo no, de la ciudadanía", ha resaltado Mateos sobre el edil más joven de la corporación que tiene 29 años.



NUEVAS CONCEJALÍAS Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS



Respecto a la distribución de las concejalías, ha explicado que ha considerado unir patrimonio histórico y turismo porque "el buque insignia de Cáceres es nuestro patrimonio, motivo por el que creo que es clave unir el turismo a la gestión patrimonial". También es novedoso la Concejalía de Relaciones con la Universidad, que ostentará Ángel Orgaz, para que "el Ayuntamiento de Cáceres vaya de la mano y trabaje de la mano con la Universidad de Extremadura".



"Lo he defendido siempre porque creo que podemos desarrollar muchos proyectos juntos que pueden surgir empresas en el ámbito universitario, empresas que desde el Ayuntamiento de Cáceres tenemos que aportar, y con esta delegación vamos a reforzar ese camino".



También ha resaltado la importancia del área de Urbanismo, "uno de sus pilares, porque es la base de un futuro, porque es la base de nuestra ciudad y porque tiene que sentar las bases del Cáceres que queremos construir". "Sólo así podremos lograr un desarrollo sostenible, un desarrollo lógico y un desarrollo equitativo entre los diferentes barrios", ha señalado.



En cuanto a los organismos autónomos, Emilio Borrega estará adscrito al Instituto Municipal de Deportes (IMD); Raquel Preciados, al Consorcio Cáceres Ciudad Histórica; Encarna Solís, al Instituto Municipal de Asuntos Sociales (IMAS); Soledad Carrasco, al Instituto Municipal de Juventud (IMJ); Jacobi Ceballos será la responsable de Universidad Popular, y Jorge Suárez llevará la Institución Ferial de Cáceres (Ifeca).



En alusión a las liberaciones de los concejales, Mateos ha indicado que "es fundamental que la mayoría de los concejales puedan volcarse en sus carteras", por lo que ha decidido proponer al Pleno que "hasta seis miembros del Gobierno tengan dedicación exclusiva a sus funciones en los próximos años".



Todo este organigrama se llevará a un Pleno extraordinario que se celebrará el próximo martes, día 27, tras el cual echará a andar el nuevo equipo de Gobierno. Mateos ha agradecido al anterior equipo de Gobierno la "transición modélica" del traspaso de poderes y ha señalado que estos dos primeros días al frente del ayuntamiento se han resuelto algunas cuestiones urgentes del "día a día de la ciudad", y ya ha dado la orden a sus concejales de que "se pongan a trabajar en sus respectivas áreas".



Una de ellas será la de economía que debe elaborar un presupuesto para 2024 en tiempo y forma para que entre en vigor el 1 de enero. Unos presupuestos que necesitarán apoyos de los grupos de la oposición al tener el PP solo once concejales, por lo que Mateos ya ha avanzado que hablará con PSOE, Vox y Unidas Podemos, para lograr el mayor consenso posible en las cuentas municipales.



También el concejal de infraestructuras "se va a sentar hoy mismo con los servicios técnicos para abordar las grandes inversiones, los grandes proyectos que tiene la ciudad de Cáceres en marcha y aquellos a los que nos hemos comprometido".



Respecto a la situación del gobierno en la Junta de Extremadura, Mateos ha mostrado su preocupación por que el Ejecutivo en funciones pueda retrasar algunos proyectos para la ciudad. "Esperamos que haya un gobierno cuanto antes, que haya un gobierno estable y que trabaje por el interés de los cacereños", ha concluido.