Rafael Mateos se compromete a ejecutar al 100% los presupuestos participativos

El alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, se ha comprometido a ejecutar al 100% los presupuestos participativos para poder hacer realidad los proyectos que las asociaciones vecinales solicitan para sus barrios, y estudiará ampliar la cuantía a más de un millón de euros, para poder acometer esos proyectos.



"Me comprometo a que se cumplan los presupuestos participativos, que yo creo que es lo importante, porque en la legislatura del 2015 al 2019, que fue la primera legislatura en la que Cáceres contó con presupuestos participativos, se ejecutaron al 100%. No podemos decir lo mismo de la última legislatura", ha señalado el regidor.



Respecto a la cuantía, que viene siendo de un millón de euros desde el comienzo de los presupuestos participativos, el gobierno del PP estudiará cuál es la situación financiera del ayuntamiento y barajará la posibilidad de poder aumentar esa cantidad. "Pero creo que lo prioritario es dar cumplimiento al presupuesto participativo", ha insistido.



Mateos ha ocupado este lunes su despacho de Alcaldía en su primer día al frente del ayuntamiento en el que se ha reunido con su equipo más cercano y con el personal que le acompañará en los próximos cuatro años, así como con los funcionarios responsables de las diferentes áreas municipales.



En su primera entrevista como alcalde, que ha concedido a Europa Press, Mateos ha avanzado que, en los próximos días, mantendrá diferentes reuniones con diversos colectivos de la ciudad para tomar el pulso a la realidad y, entre ellos se reunirá con la plataforma Salvemos la Montaña, que este mismo lunes le ha pedido "transparencia" al nuevo alcalde en todo lo referente al proyecto de mina en la ciudad.



REUNIÓN CON SALVEMOS LA MONTAÑA



"Nosotros nos vamos a reunir con todo el mundo y la plataforma Salvemos la Montaña será una de ellas porque es una plataforma muy activa en la ciudad a día de hoy con un tema que está candente en nuestra ciudad y que, por lo tanto, creo que hay que escucharla al igual que hay que escuchar a otros colectivos", ha señalado.



Respecto al nuevo proyecto de mina de litio en la Sierra de la Mosca, ha recordado que todavía está pendiente de que se registre en la Junta de Extremadura el proyecto subterráneo, y ha añadido que el PP "siempre" ha pedido "transparencia". "Nosotros pedimos transparencia con este proyecto cuando se registre, que se haga público, que se recaben todos los informes y que los técnicos de la Junta emitan la declaración de impacto", ha dicho.



Sobre la petición de la plataforma Salvemos la Montaña de que se hagan públicos informes de los diferentes servicios municipales que sirvieron para elaborar la respuesta enviada a la Junta en relación con el documento de alcance presentado por la minera, Mateos ha dicho que "si el expediente es público, será público. Si el expediente no es público, no se puede hacer público".



Además, ha adelantado que esta misma mañana iba a pedir una copia completa de ese expediente porque él mismo desconoce los términos concretos en los que se redactó.



PROYECTOS PROPIOS



Al ser preguntado por los proyectos que el PP anunció en la campaña electoral como el centro deportivo con piscina climatizada en el entorno de Nuevo Cáceres-Casa Plata, la remodelación de la avenida Virgen de la Montaña y el entorno del Museo Helga de Alvear, o la rehabilitación de la Ribera del Marco, entre otros, Mateos ha explicado que se trata de una hoja de ruta "a largo plazo" para desarrollar durante los cuatro años de legislatura pero que serán "prioritarios".



Asimismo, no cree que estos proyectos peligren al tener un gobierno en minoría porque "por encima de todo tiene que estar el interés general de Cáceres". "Yo creo que esos cuatro proyectos son beneficiosos para la ciudad y veo difícil que cualquiera pueda decir que no", ha aseverado al tiempo que ha recordado que "tampoco se opuso nadie a construir unos campos de fútbol en Pinilla en el año 2018 y al final es una infraestructura que tiene una gran aceptación en la ciudad y que ha facilitado la práctica del deporte a muchos jóvenes".



"Por lo tanto, yo estoy convencido de que esos proyectos no corren ningún riesgo porque el gobierno sea en minoría", ha sentenciado el alcalde, que también se ha referido a las contratas que están en licitación o que saldrán próximamente como la de limpieza viaria y recogida de basuras o la de mantenimiento de parques y jardines, que vence en los próximos meses, y con las que intentará mejorar los servicios públicos.



También se retomará la contrata de la nueva zona azul, que se quedó encima de la mesa en 2018 y no ha avanzado en la pasada legislatura, junto a los proyectos de peatonalización de varias calles del centro como el eje San Antón-Parras-Clavellinas, que también habrá que afrontar en esta legislatura.



En el ámbito cultural y social, Mateos ha lanzado un mensaje de tranquilidad a los colectivos que piensan que puede haber un retroceso de sus derechos con la entrada de Vox en las instituciones. "Yo creo que los pasos que se han dado al frente nosotros no vamos a revertir nada, sino todo lo contrario", ha apuntado.



"Cáceres es una ciudad muy tolerante y lo va a seguir siendo los próximos cuatro años. No me cabe ninguna duda de que no va a haber ningún problema en ese aspecto", ha concluido el nuevo alcalde de Cáceres, una etapa que afronta "con mucha ilusión y con muchas ganas".