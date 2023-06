Seis detenidos por estafar a una mujer en Talayuela más de 9.000 euros con 'timo del amor'

Agentes de la Guardia Civil, pertenecientes al Puesto de Talayuela (Cáceres), han detenido a seis personas, tres hombres y tres mujeres, entre las cuales se encontraba una menor de edad, por la supuesta comisión de los delitos de estafa, lesiones y amenazas llevados a cabo mediante la modalidad del 'timo del amor', en el que empleaban todo tipo de artimañas para conseguir que la víctima se enamorase y accediese a entregar, en este caso, más de 9.000 euros.



En concreto, las investigaciones se iniciaron el pasado mes de octubre de 2022, cuando la víctima denunció, ante el Puesto de la Guardia Civil de Talayuela, una serie de hechos que se habían venido produciendo desde el mes de julio anterior y que habían provocado un perjuicio económico grave en su patrimonio, toda vez que le había dejado en una situación de necesidad que le obligó a pedir ayuda a su familia y se vio afectada, además, su estabilidad emocional.



Cabe destacar que el 'timo del amor' es una modalidad delictiva consistente en conocer a una persona a través de redes sociales y, una vez se ha ganado su confianza, hacerle creer que mantienen una relación sentimental. Aprovechando este engaño, se solicita a la víctima la entrega periódica de distintas cantidades de dinero y, en este caso, otros bienes materiales, como teléfonos móviles o incluso tabaco.



De esta manera, en los hechos investigados, el autor principal, mediante un primer acercamiento a través de una conocida red social, envió una solicitud de amistad a la víctima y, tras ser aceptada, comenzó a enviarle mensajes privados para ganarse su confianza, hasta el punto de lograr que le enviara fotografías íntimas.



Este hecho, según ha informado la Guardia Civil en una nota de prensa, aseguraba sus posteriores exigencias económicas bajo la amenaza de exponer públicamente las fotografías si no se cumplían, accediendo a ello la víctima debido "al miedo, la vergüenza y las presiones ejercidas sobre ella".



Así, en algunas ocasiones, los partícipes en el delito hacían creer a la víctima que el autor principal debía una determinada cantidad monetaria a unos supuestos prestamistas y que, en caso de no sufragarla, éste recibiría castigos físicos. De esta manera, lograron que efectuara esos pagos, ante la creencia de mantener una relación sentimental con él y no querer que le ocurriera nada malo.



Además, aparte del autor principal, los otros cinco detenidos colaboraron en acciones de recepción de pagos y desplazamientos hasta la casa de la víctima para obtener el dinero que entregaba a su supuesta pareja, ya que este evitaba quedar con ella en persona. En otras ocasiones actuaban como figurantes en los falsos escenarios que planificaban para hacer más creíble esa relación amorosa.



Todo lo anterior supuso un perjuicio económico para la víctima de 9.000 euros, a lo que habría que sumar lo conseguido en otros bienes materiales como tabaco o teléfonos móviles, en unos hechos perfectamente planificados por el principal detenido que, además, se sumaban a otros delitos idénticos que ya había protagonizado y por los que estaba siendo reclamado judicialmente desde hacía aproximadamente un año, requisitoria judicial que conseguía evadir efectuando continuos cambios de domicilio.



Por todos estos hechos, han sido detenidas seis personas, tres hombres y tres mujeres, una de ellas menor de edad, quienes han sido puestos a disposición de la autoridad judicial en Navalmoral de la Mata, y quien ha decretado el ingreso en prisión provisional para el autor principal de los hechos, un vecino de Cáceres, de 29 años.