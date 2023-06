Vox plantea al PP entrar en Gobierno de Cáceres, pero Mateos prefiere gobernar en minoría

Ep.



Los responsables provinciales de PP y Vox, Laureano León y Óscar Fernández, y los cabeza de lista por ambos partidos al Ayuntamiento de Cáceres, el alcalde electo Rafael Mateos, y el concejal electo Eduardo Gutiérrez, han mantenido este jueves un encuentro en el que la formación de Santiago Abascal ha propuesto al PP entrar en el equipo de Gobierno municipal, algo que los 'populares' han rechazado, por lo que gobernarán en minoría con los 11 concejales que obtuvieron el pasado 28 de mayo.



Se trata de la segunda reunión que mantienen ambas formaciones --la primera fue de manera informal para una primera toma de contacto-- con la intención de llegar a un acuerdo de gobernabilidad en la ciudad tras no haber conseguido ninguna fuerza política la mayoría absoluta, ya que el PP ha obtenido 11 concejales, frente a los 10 del PSOE y los dos de Vox y Unidas Podemos, respectivamente.



Según ha informado Vox, la intención era llegar a un acuerdo de gobierno para "dar estabilidad a la legislatura" al sumar la mayoría absoluta entre las dos formaciones. "Nosotros consideramos que la estabilidad, la gobernabilidad de las ciudades reside en que las dos fuerzas políticas que consignan la mayoría absoluta estén en un gobierno de coalición que transmita estabilidad, gobernabilidad y coalición", ha señalado el concejal electo de Vox, Eduardo Gutiérrez.



"Ellos han creído que su postura es la más conveniente y nosotros nos mantendremos en la oposición trabajando para defender nuestro programa, trabajando por los intereses de nuestra ciudad, como no puede ser de otra manera, y en el momento que haya puntos de acuerdo entre las fuerzas políticas, se apoyarán las iniciativas y nosotros tenemos libertad para actuar desde la oposición defendiendo a nuestros votantes, defendiendo nuestro programa y defendiendo los intereses de nuestra ciudad", ha apuntado.



En el transcurso de la reunión, los representantes de Vox han tratado de que fructificase una negociación en la que "la estabilidad y la fortaleza del equipo de Gobierno viniesen de la mano de la entrada de Vox en el mismo". Sin embargo, los responsables del PP han preferido desechar ese ofrecimiento, y han vuelto a insistir en su decisión de gobernar en minoría.



Fernández y Gutiérrez sostienen que ese pacto de legislatura "sería muy bueno para la ciudad, que ganaría en estabilidad y solvencia para poder afrontar los retos que ambas formaciones llevábamos en nuestros respetivos programas electorales".



"No obstante, el PP ha preferido mantenerse en su posición de gobernar en minoría, cuestión que, como no podía ser de otra manera aceptamos y respetamos, y desde la oposición trataremos de que se lleven a cabo todos aquellos aspectos programáticos que unen a las dos fuerzas políticas, por el mejor futuro para Cáceres", han concluido.