Comandancia Guardia Civil de Cáceres da formación en ciberdelincuencia a todos los agentes

La Comandancia de la Guardia Civil de Cáceres es la primera en España en poner a disposición de todos sus guardias civiles el primer curso básico en investigación de delitos cibernéticos, con la finalidad de elevar las capacidades de lucha contra esta criminalidad en los 74 puestos de la provincia, dada la "creciente importancia de la cibercriminalidad".



De esta forma, lo ha explicado el jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Cáceres, Rafael Roldán, en el acto de conmemoración del 179 aniversario de fundación de la Guardia Civil, donde se han entregado varias condecoraciones a agentes y personal civil como la Cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil con distintivo blanco que ha recibido el Fiscal Superior de Extremadura, Francisco Javier Montero, y la jefa de la Unidad contra la violencia sobre la mujer de Subdelegación del Gobierno, Nuria Gómez Carmona, entre otros.



El acto ha contado también con la intervención del subdelegado del Gobierno en Cáceres, José Antonio García, quien ha destacado el trabajo de este cuerpo de seguridad desde el primer servicio que ofreció el 10 de octubre de 1844 con motivo de la apertura de las Cortes, en el día del cumpleaños de la Reina Isabel II, y donde actuó como escolta.



Tanto Roldán como García han tenido palabras de recuerdo para el capitán Marcelino García Gil, jefe de la unidad orgánica de Policía Judicial de Cáceres que ha fallecido recientemente tras desarrollar gran parte de su carrera en la provincia, pasando por diversas especialidades con "grandes cotas de profesionalidad y eficacia, como lo demuestran las últimas operaciones policiales que han tenido calado a nivel nacional", según Roldán.



El jefe de la Comandancia cacereña ha comenzado su intervención con la lectura de los artículos 24 y 46 del código de conducta de la Benemérita en los que se recogen que deben desempeñar su profesión "con total dedicación, espíritu de servicio y afán de superación" y que "las investigaciones serán rigurosas, exhaustivas e imparciales y estarán sujetas al principio de legalidad y al control judicial", unas palabras que ha pronunciado en memoria del capitán fallecido.



Roldán ha recordado en la celebración del 179 aniversario de la Guardia Civil que durante este año se han consolidado los equipos Viogen, que ofrecen una atención "específica y personalizada" a cualquier víctima de violencia de género de la provincia, habiendo creado otro más en la zona de la comarca de La Vera.



Asimismo, ha recordado que la Comandancia de Cáceres se sitúa entre las dos primeras con el mejor índice de esclarecimiento a nivel nacional. "Todo un orgullo que demuestra el buen trabajo en equipo de todos y cada uno de los guardias civiles destinados en esta comandancia", ha resaltado, al tiempo que ha agradecido el trabajo realizado por los agentes durante el incendio del pasado mayo en Las Hurdes y Sierra de Gata.



Además, ha explicado que "caminando hacia los 180 años de historia, con paso lento pero decidido, somos una organización policial que goza de buena salud, con la moral alta y con un dedicado espíritu de servicio al ciudadano. Y para proporcionar el mejor al ciudadano, además de buenos medios humanos y materiales, necesitamos una excelente formación".



PRESENCIA EN EL MUNDO RURAL



Por su parte, el subdelegado del Gobierno, José Antonio García, se ha referido al despliegue de la Guardia Civil en Cáceres que "está perfectamente adaptado a lo que es la estructura de la provincia", ha dicho. "Sin seguridad en el mundo rural no hay progreso posible y es que la lucha contra la despoblación necesita de seguridad. No podemos pedir a los ciudadanos que vivan en el mundo rural si lo primero que necesitan, que es garantizar su seguridad, no lo tienen", ha apuntado.



"Por lo tanto, la presencia de la Guardia Civil en los pueblos es sinónimo de esperanza, porque sin vosotros no hay proyecto de futuro que pueda prosperar", ha resaltado, al tiempo que ha reiterado que Cáceres es la provincia más segura del país.



En cuanto a la delincuencia en las redes, García ha indicado que "es una lucha importante porque cada vez hay más delincuencia en ese terreno". "Creo que es importante no sólo el trabajo que hacéis vosotros como Guardia Civil sino también concienciar a la población de que ese es un riesgo y que en cuanto se tenga la más mínima sospecha de alguan acción fraudulenta hay que transmitirlo a Policía Nacional, Policía Local y, por supuesto, a la Guardia Civil", ha explicado.



Finalmente ha tenido palabras para Nuria Gómez Carmona "que trabaja en hacer lo más difícil que es esa lucha contra la violencia de género, que es una lacra que sigue existiendo en nuestra sociedad". En este sentido, ha pedido a todos los agentes que luchen "día a día" para terminar con este tipo de violencia.



En este acto, se han impuesto condecoraciones por méritos y se hahecho entrega de menciones honoríficas a personas, instituciones yempresas que han destacado por su colaboración y cooperación"constante y desinteresada" con la Guardia Civil y se ha reconocido a los agentes en situación de reserva o retiro.