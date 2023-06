Cáritas Diocesana de Coria-Cáceres aumenta su atención a población migrante

Ep.



Cáritas de la Diócesis de Coria-Cáceres atendió en 2022 a un total de 2.541 personas que se beneficiaron de sus diferentes programas sociales, una cifra no muy superior a la del año anterior (2.387 personas), pero que sí ha supuesto que los recursos destinados a los servicios de acogida y asistencia hayan aumentado un 15% más.



Así, los recursos invertidos en los Servicios Diocesanos para el desarrollo de la actividad especializada ascienden a 1.407.740 euros, de los que el 39% se ha dedicado a personas sin hogar, el 22% a empleo, el 11% a mayores, el 6% a inmigrantes y el 4% a familia. Las Cáritas Parroquiales han invertido un total de 412.740 euros, frente a los 299.480 euros de 2021.



Es decir, se llega más o menos al mismo número de beneficiarios pero las ayudas tienen una mayor intensidad, debido a que la situación de vulnerabilidad de las personas se prolonga en el tiempo, y también por el aumento del coste de la vida debido a la inflación de los precios, lo que hace que muchas familias no puedan llegar a fin de mes.



Además, tras la pandemia, las consecuencias de esta crisis económica afectan de especial manera a la población inmigrante y a los desplazados forzosos, que sufren una situación de extrema vulnerabilidad. Y es que las personas inmigrantes atendidas suponen 8 puntos porcentuales más que en 2021, llegando a un 48% del total.



La guerra de Ucrania y la realidad sociopolítica de países en los que no se respetan los derechos humanos están provocando que aumente el número de personas en situación administrativa irregular que en lo que va de año suponen el 37% de las personas atendidas en el programa de inmigrantes, siendo el 24% solicitantes de protección internacional.



Así se deduce de la memoria de actividades presentada este miércoles por el obispo de Coria-Cáceres, Jesús Pulido, el director de Cáritas Diocesana, Damián J. Niso, y la secretaria general de Cáritas Diocesana de Coria-Cáceres, Inmaculada Godoy.



Godoy ha apuntado que "el empleo ya no es un mecanismo inclusivo suficiente" y "es primordial seguir actuando y reforzar los mecanismos de protección social tanto por la vía de los ingresos, como la vivienda", ya que el 43% de los recursos invertidos en los servicios de acogida de las Cáritas parroquiales se destinó a cubrir gastos relacionados con la vivienda. "Una vida que para vivirla dignamente necesita de algo más que un empleo", ha apuntado Godoy.



En total, se atendieron 1.656 hogares cuya composición también ha sufrido variación con respecto al año 2021, ya que se ha reducido el número de hogares monoparentales y parejas con hijos, frente al aumento de sin hogar, hogares con personas sin relación de parentesco y hogares unipersonales.



La atención a las personas sin hogar es uno de los pilares de Cáritas de Coria-Cáceres de manera que el Centro Vida, situado junto a la estación de Renfe en Cáceres, ha ofrecido su servicio de acogida a 101 personas, a las que ha dado cobertura a sus necesidades básicas y la posibilidad de iniciar un proceso para favorecer su recuperación y su progresiva inclusión social.



En este espacio, se han desarrollado talleres de habilidades personales, talleres ocupacionales, y talleres de ocio y tiempo libre con un total de 134 asistentes. Además, 19 personas han participado en el servicio a la comunidad en los parques y jardines de Cáceres con la intención de dotarles de habilidades para su salida al mundo laboral.



Otro de los recursos de Cáritas con este colectivo, es el Centro de Emergencia Social, el cual ha permanecido abierto durante todo el año, y ha atendido a 104 personas de las que 28 han comenzado un proceso de inserción social. Por último, desde los 3 pisos de vida autónoma, que funcionan como recursos habitacionales, se ha continuado trabajando la promoción de la persona, y 15 personas han pasado por ellos.



El programa de atención a personas si hogar ha llevado a cabo 11 charlas de sensibilización en centros educativos y una jornada de puertas abiertas, además de la difusión de la Campaña Nacional de Personas Sin Hogar, la celebración de la III Carrera Popular y la VI Ruta Senderista 'Por la Dignidad'.



INMIGRANTES, MAYORES, ECONOMÍA SOCIAL...



El trabajo de Cáritas con el colectivo de inmigrantes, se centra en favorecer la integración de personas y familias inmigrantes que se encuentran en situación de especial vulnerabilidad. Para ello, ha realizado labores de información, orientación y asesoramiento, servicio desde el que se han atendido a 346 personas, inmigrantes (desplazados forzosos), emigrantes solicitantes y beneficiarios de protección internacional, de más de 30 nacionalidades diferentes, con un total de 811 intervenciones.



La atención integral e individualizada ha ofrecido 1.234 ayudas a 390 participantes, con acciones entre las que se encuentran, talleres habilidades sociales, constitución y temas socioculturales, cocina, nuevas tecnologías, charlas y actividades de ocio. Además, se ha alojado a 13 personas en las plazas de acogida disponibles en los dos pisos para migrantes en situación de exclusión y de espacial vulnerabilidad.



Desde el Programa de Mayores, Cáritas trabaja para lograr la mejora en la calidad de vida de las personas de edad más vulnerables, aquellas que no disponen de suficientes recursos personales, económicos, de entorno familiar y/o comunitario, incrementando su autonomía personal en su medio habitual de vida.



Para ello, ofrece un servicio personal, educativo, psicosocial y doméstico realizado por personal especializado para la atención directa desde el Servicio de Ayuda a Domicilio, Asesoramiento a los cuidadores principales sobre el conjunto de recursos y prestaciones para personas mayores, Servicio de Préstamos de Ayudas Técnicas para beneficiarios del servicio, y un Acompañamiento llevado a cabo por las personas voluntarias de los distintos grupos de las Cáritas Parroquiales, para dar escucha y compañía a las situaciones de soledad no deseada. En 2022, 43 personas se han beneficiado de este servicio, con un total de 218 ayudas.



Cáritas de Coria-Cáceres también impulsa la inclusión laboral de aquellas personas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad por lo que, desde el programa de empleo, se trabaja para promover no solo el acceso al empleo, sino también la calidad del mismo y unas condiciones laborales justas.



Se han atendido a 546 personas, que han recibido un total de 2.034 respuestas de intervención. Se han formado en cursos y talleres 80 personas y ha logrado insertarse un total de 135, cifra que viene incrementándose desde hace 2 años.



Además de las medidas y acciones señaladas para potenciar la integración sociolaboral de los colectivos más vulnerables, Cáritas completa los itinerarios laborales generando empleo en el marco de la economía social. Ello se hace a través de las dos empresas de economía social que promueve: el Centro Especial de Empleo 'La Tajuela', servicio de lavandería industrial en un entorno rural (Montehermoso) y la empresa de inserción 'Remudarte', que impulsa la participación de la ciudadanía a través de la gestión de residuos textiles, que permite generar empleo social, y dignificar el procedimiento de entrega social de prendas de vestir a las personas que lo precisan, empresas que han generado un total de 21 puestos de empleo durante 2022.



Cáritas Diocesana de Coria-Cáceres cuenta con 307 socios, 705 donantes y 696 personas voluntarias que ayudan en el desarrollo de los programas sociales, algo que ha agradecido el obispo Jesús Pulido que ha recordado que "hay muchas oportunidades para comprometerse con los más desfavorecidos" y de ahí el lema elegido para esta campaña 'Tú tienes mucho que ver'.