Mateos reitera su intención de gobernar el Ayuntamiento de Cáceres en minoría

El alcalde electo de Cáceres, Rafael Mateos, ha reiterado su intención de gobernar el ayuntamiento en minoría tras los resultados del domingo 28 de mayo en el que el PP ganó las elecciones en la capital cacereña con 11 concejales, pero no consiguió la mayoría absoluta en el consistorio, establecida en 13 ediles. El PSOE obtuvo diez escaños, y Unidas Podemos y Vox, dos cada formación.



No obstante buscará con todas las fuerzas políticas un acuerdo de estabilidad para conseguir una legislatura "tranquila" y poder sacar adelante los grandes acuerdos como los presupuestos, cuestiones urbanísticas o nuevas ordenanzas municipales, entre otros asuntos.



Mateos ha iniciado esta semana una ronda de contactos con los partidos de la oposición y ha comenzado por Vox, con quien ha mantenido un encuentro informal con el que será el portavoz municipal de la formación, Eduardo Gutiérrez, a quien ha trasladado la intención de que el PP asuma el gobierno local en solitario.



Ambos dirigentes políticos se han emplazado a la semana que viene para seguir acercando posturas en el plano político, y el alcalde electo también se reunirá con las otras dos fuerza políticas (PSOE Y Unidas Podemos) porque quiere llegar a un acuerdo de estabilidad de cara a la legislatura que comenzará el 17 de junio cuando tome posesión la nueva corporación municipal.



"Yo tiendo la mano a todas las formaciones políticas, no solo a Vox, sino también al Partido Socialista y a Unidas Podemos para llegar a acuerdo en las cuestiones importantes para la ciudad de Cáceres, en aquellos asuntos de interés general que determinen el devenir de la legislatura y de la ciudad", ha señalado Mateos este viernes en declaraciones a los medios.



Así, ha insistido en que "por encima de todo" lo que hay que garantizar es que los próximos cuatro años la ciudad "recupere la ilusión que Cáceres ha perdido en los últimos tiempos".



Mateos se ha mostrado convencido de que Vox no será un escollo para gobernar en el día a día porque "al final prima el sentido común" y "el interés general de los cacereños". "Yo estoy convencido de que Vox va a entender que el Partido Popular ha sido una fuerza mayoritaria el pasado domingo, tenemos 3.000 votos más que la segunda formación, que es el Partido Socialista, tenemos 11 concejales y por lo tanto tenemos una mayoría suficiente para gobernar en solitario", ha recalcado.



"Lógicamente habrá que llegar a acuerdos para las cuestiones importantes, como puede ser una modificación del Plan General Municipal, como para aprobación de presupuestos, para aprobación de ordenanzas, etc", ha reconocido Mateos, que ha insistido en que va a intentar cerrar con todas las formaciones un acuerdo para que la legislatura sea "tranquila" y en la que se garantice la gobernabilidad del Ayuntamiento de Cáceres. "Y yo estoy convencido que así va a ser", ha sentenciado.



Aparte de que vos entre o no entre en el gobierno, no sé si en ese encuentro informal que han tenido le ha comunicado si va a votar a favor de la investidura de Rafa Mateo, se van a votar a sí mismos o cuál va a ser la postura el día de la investidura, ya no hablo de gobierno.



A la pregunta de si, independientemente de que Vox no entre en el Gobierno local, los dos concejales podrían apoyar su investidura como alcalde, Mateos ha respondido que ese tema no se ha tratado todavía porque, entre otras cosas, Vox no lo tiene todavía decidido y le ha transmitido que tiene que hablar con la dirección de su partido para saber cuál iba a ser su decisión.



Quien ya ha decidido su postura en el pleno de investidura es el PSOE que ha anunciado que se votará a sí mismo, al tiempo que ha nombrado a Belén Fernández como portavoz del grupo municipal socialista.



VALORA LA TRANSICIÓN "RÁPIDA" DEL PSOE



Ante esta circunstancia del PSOE en la que Fernández asume la portavocía tras el anuncio de Luis Salaya de que tras su toma de posesión como concejal presentará su renuncia, Mateos ha dicho que respeta las normas internas de los partidos, y valora de forma positiva que la transición en el PSOE se haya hecho de forma "rápida y sin ruido".



Respecto a Belén Fernández, Mateos ha recordado que coincidió con ella en la legislatura de 2015-2019 porque ella formaba parte de la corporación municipal con Salaya como portavoz de los socialistas y tuvo que negociar con ella varias cuestiones.



"Yo la conozco a ella, ella me conoce a mí y estoy convencido que es una persona que conoce la ciudad de Cáceres, conoce el funcionamiento del ayuntamiento y que desde una oposición responsable sabrá valorar el esfuerzo y sabrá valorar las cuestiones que sean determinantes e importantes para la ciudad", ha asegurado.



Así las cosas, la semana que viene seguirán los contactos de Mateos con el resto de grupos de la oposición, según ha avanzado, al tiempo que ha desvelado que también ha llamado a otros compañeros que se han presentado a las elecciones pero no han conseguido su acta de concejal porque "lo que nos tiene que unir es la ciudad", ha concluido.