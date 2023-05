Baselga asegura que Vara "engaña" a los extremeños con Valdecañas

El candidato de Ciudadanos a la presidencia de la Junta de Extremadura, Fernando Baselga, ha vuelto a incidir en el tema de la Isla de Valdecañas y ha señalado que el presidente de la Junta y candidato a la reelección, Guillermo Fernández Vara, "engaña" a los extremeños porque no se puede hacer una ley para "aprovecharse después de ser condenado".

Así pues, el líder de la formación naranja en la región ha incidido, a través de una nota de prensa, en que la Ley Zepa, que fue aprobada en la Asamblea de Extremadura "solo por el PSOE y con su mayoría absoluta", ya que toda la oposición votó en contra y Ciudadanos presentó hasta una enmienda a la totalidad, es "inconstitucional".

"Y no lo digo solo yo sino que lo dijeron en su día juristas que comparecieron en la Comisión de Transición Ecológica dentro del periodo informativo de la propuesta de ley presentada por el PSOE para modificar 55 Zepas", ha defendido.

Además, ha añadido Baselga, "se da la situación de cosa juzgada" y es que "tú no puedes hacer una ley posterior a una sentencia para aprovecharte de esa ley después de que te han condenado, eso va en contra de cualquier principio del Derecho y de la propia seguridad jurídica".

"Lo que dice Vara no tiene razón y nuevamente vuelve a engañar a los extremeños. Me gustaría decir que no se va a tirar el complejo de Valdecañas pero me temo que o hay algún tipo de decisión de otro tipo que lo veo muy complicado o el complejo de Valdecañas acabará demoliéndose", ha concluido.