Mateos: PP "va a acabar" con triángulo Salaya-Vara-Sánchez "que tanto daño hace a Cáceres

Ep

El candidato del PP a la alcaldía de Cáceres, Rafael Mateos, ha asegurado que el próximo domingo 28 de mayo se "va a acabar" el triángulo que forman Salaya-Vara-Sánchez "que tanto daño hace a Cáceres, a Extremadura y a España".

En un acto ante más de 1.000 personas en el pabellón municipal Serrano Macayo de la capital cacereña y arropado por el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y la candidata a la Presidencia de la Junta de Extremadura, María Guardiola, Mateos ha subrayado que el 28M "va a ser histórico" porque quedan "cinco días para el cambio" y para que "Cáceres recupere las fuerzas" y diga "no al Sanchismo de Vara o de Salaya, porque tanto monta, monta tanto".

"Quedan cinco días para que Cáceres y Extremadura se tiñan de azul y tengan los gobiernos que esta región se merece", ha subrayado Mateos, quien ha asegurado que "el termómetro de la calle está ardiendo y la gente está agotada de este panorama" en la ciudad, con empresarios que lo tienen "difícil" para mantener su tienda abierta, o con impuestos que "ahogan" con "cuentas que no salen" y con "remiendos y capas de pintura para disimular".

Así, el candidato 'popular' a la alcaldía cacereña ha manifestado que han pasado cuatro años del PSOE y de Salaya en el gobierno local y "no ha pasado nada". "No han hecho nada, vale sí, mantener al concejal Licerán en el Gobierno después de tirarse dos años circulando sin ITV y sin seguro en el coche", ha ironizado.

"Salaya no ofrece nada a los cacereños y no tiene proyecto para la ciudad, solo ofrece un corta y pega de las actividades que hacen las asociaciones y particulares para colgarlas en sus redes sociales y venderlas como suyas, y se quedan tan panchos", ha agregado, al tiempo que ha recordado que no se ha derribado el Bloque C de Aldea Moret como prometió, ni se ha reformado el mercado Dehesa de los Caballos y se ha perdido un millón de euros para rehabilitar la muralla pero "aquí no pasa nada".

En su intervención en el acto principal de campaña del PP en Cáceres, Mateos se ha referido también al proyecto del complejo budista para el que ha pedido "transparencia" porque ya se han pagado 300.000 euros cuando se dijo que no iba a costar nada a los cacereños.

"Los cacereños estamos hartos de improvisaciones y de que gestionen la ciudad a la ligera. Yo me niego y los cacereños también se niegan y a partir del 28 de mayo vamos a hacer que esto cambie porque hasta aquí hemos llegado", ha sentenciado Mateos, que ha dicho que está dispuesto "a mojarse" para conseguir proyectos para la ciudad junto a María Guardiola.

Según Mateos, si el PP consigue el Gobierno regional "se van a acabar los socavones", los "medios hospitales" y "meter la cabeza en la tierra como el avestruz". "Nosotros no sabemos escurrir el bulto y si hay que ir a Madrid a reivindicar seremos los primeros en estar allí defendiendo a todos los extremeños", ha recalcado, porque Extremadura y Cáceres "van a dejar de ser los grandes olvidadas".

Y, ha concluido que "quiero coger el futuro por los cuernos porque vamos a por todas. A eso me voy a dedicar a partir del domingo, a conseguir que Cáceres recupere la fuerza con templanza, porque voy a por todas".