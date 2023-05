El proyecto del mirador de San Marquino de Cáceres se revisará tras protestas de vecinos

Ep.

El Consorcio Cáceres Ciudad Histórica va a revisar el proyecto de construcción de un mirador en el barrio de San Marquino tras las protestas de los vecinos que han llevado sus quejas al pleno municipal ordinario celebrado este jueves, ya que no comparten la ubicación elegida para este recurso turístico, previsto en la calle Venus.

El alcalde y presidente del consorcio, Luis Salaya, ha indicado tras escuchar los argumentos de Amparo Hernández y Fátima Sierra, dos vecinas de la zona, que se revisará el proyecto que está actualmente en redacción para compatibilizar la vida de los habitantes de San Marquino con la actividad que pudiera tener el mirador tanto de turistas como de cacereños.

Así, en el apartado de intervención ciudadana, ha tomado la palabra Amparo Hernández, vecina de la calle Venus, que ha mostrado su desacuerdo con la ubicación del mirador al tiempo que ha agradecido al gobierno local que "por fin se animen a invertir en uno de los barrios más olvidados de todo Cáceres", pero les ha advertido que lo hagan "de una forma coherente y no de una forma arbitraria".

Hernández ha recordado que el mirador está proyectado en un lugar de difícil acceso entre dos filas de casas en un espacio relativamente pequeño, y donde todas las casas están habitadas, lo que supondría una pérdida importante de intimidad ya que algunos de los patios interiores de las viviendas quedarían expuestos a las miradas de los usuarios del mirador.

"No se ha hecho un estudio de accesibilidad ni acústico y no se ha tenido en cuenta que afectaría a la privacidad de los vecinos de la parte de abajo porque estarían viendo la gente sus patios interiores. Creemos que el perjuicio de los vecinos es inmensamente mayor que el beneficio que va a reportar a la ciudad con la visita de estos turistas", ha dicho en su intervención.

En su intervención, ha propuesto varias ubicaciones alternativas, donde la accesibilidad es mejor, tanto a personas como a medios de emergencia, y "no se alteraría la excelente vista de nuestra zona monumental", ha apuntado.

Estas alternativas son, por ejemplo, el descampado que está justo al lado del "banco más famoso de Cáceres", que ya aparece incluso como punto de referencia en las búsquedas, o cualquiera de los que ya existen.

"Lo único que hay que hacer es limpiar la maleza y adecentarlos", ha subrayado esta vecina que ha aportado un escrito con firmar de los residentes en la zona mostrando su preocupación junto a fotos de estas posibles ubicaciones y de cómo se encuentran actualmente.

"Por supuesto apoyamos el progreso de nuestra ciudad y más concreto de nuestro barrio, pero no a costa de nuestras casas y de nuestra seguridad, que son derechos y obligaciones que ustedes que tienen el deber de proteger", ha señalado.

En parecidos términos se ha pronunciado Fátima Sierra, quien ha planteado su preocupación por que este mirador al lado de sus casas supondría "ruidos hasta altas horas de la madrugada, basuras, y puertas como orines", por lo que pedido a los responsables municipales que "tengan empatía y que miren por el bienestar de los vecinos".

"Estamos seguros de que nadie de esta sala querría algo así en la puerta de su casa", ha espetado Sierra, quien ha añadido que el barrio de San Marquino ha sido "ninguneado y abandonado históricamente", ya que carece casi de servicios pero este mirador "no es la solución, ya que el prejuicio va a ser infinitamente mayor al beneficio para los vecinos, visto el resultado de los miradores ya existentes", ha concluido.

El alcalde Luis Salaya ha explicado que el proyecto está en redacción todavía y, aunque comparte que la ubicación elegida "es magnífica", sí cree que los planteamientos de los vecinos "son preocupantes" por lo que se revisará el proyecto desde el Consorcio Cáceres Ciudad Histórica que es quien lo va a ejecutar.

"Veremos las ubicaciones, las opciones del proyecto y la posibilidad de hacerlo compatible con estas cuestiones que les preocupan, entre otras pues, con esa intimidad en los patios de las casas", ha dicho el regidor que ha apostado por un proyecto que no genere espacios oscuros donde se puedan llevar a "actividades no deseadas".

Por ello, se valorará incluso que el mirador pueda estar cerrado y con un horario de apertura para que por la noche no se pueda acceder a él.

Además, Salaya ha avanzado que se revisará el estado de algunos de los otros miradores que en su día se hicieron por allí que han creado espacios oscuros cuando lo que se buscaba era todo lo contrario, "era generar espacios muy abiertos y muy luminosos para evitar ese problema de actividades".

"De cualquier forma, revisaremos el proyecto, buscaremos un proyecto que sea compatible con todo el mundo", ha señalado Salaya que ha pedido a los vecinos de San Marquino que "tienen la vista más bonita" de la ciudad monumental y que eso más pronto más tarde va a hacer, como ya está sucediendo, que muchos, no solo visitantes sino también cacereños, queramos ir, queramos verlo y queramos disfrutarlo".

No obstante, Salaya se ha comprometido a que este mirador "case perfectamente con la vida de quienes viven allí", que guste a todos o, por lo menos, "que no nos disguste mucho a todos y que no perjudique a nadie en su vida diaria".