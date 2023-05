Desconvocada la huelga en el servicio de limpieza de los hospitales de Cáceres

La huelga indefinida prevista a partir de esta semana en la plantilla del servicio de limpieza del complejo hospitalario de Cáceres ha quedado desconvocada.



Un acuerdo al que se ha llegado gracias a la "presión sindical" y a la mediación de la Gerencia del Servicio Extremeño de Salud, firmado este martes en la Fundación de Relaciones Laborales por sindicatos, Comité de Empresa y la UTE Hospitales Cáceres, en el que se recogen las principales reivindicaciones de CCOO, se pone fin al conflicto que se había mantenido en las últimas fechas, con varias concentraciones a las puertas del hospital San Pedro de Alcántara.



CCOO de Hábitat de Extremadura destaca que, si bien "muchas veces" critica la "pasividad y dejadez" de las administraciones públicas a la hora de velar por las condiciones laborales en las empresas subcontratadas, está vez hay que hacer "un reconocimiento público a la labor de mediación" del gerente del Servicio Extremeño de Salud, Ceciliano Franco.



De esta forma, la plantilla sale "reforzada" con este acuerdo, al poner fin a diez años de congelación salarial en el servicio de limpieza del Hospital San Pedro de Alcántara, con un incremento de un 3 por ciento para este año, otro 3 por ciento para el próximo y un 4 por ciento para el siguiente.



En el caso de la plantilla afectada en el Hospital Universitario, esta ya tenía subidas aprobadas y convenio en vigor hasta el final de 2025. Se mantienen además los derechos y condiciones laborales del anterior convenio, algo que estaba amenazado por las intenciones de la empresa de limitarlos, indica CCOO en nota de prensa.



También se garantiza que toda la plantilla del Complejo Hospitalario de Cáceres, tanto del Hospital San Pedro de Alcántara y del Hospital Universitario, percibirá el plus de hospitales en los términos previstos en el Convenio Colectivo e Limpiezas de Edificios y Locales de la Provincia de Cáceres, por lo que deberá ser tenido en cuenta en los costes de Personal de la próxima licitación.



En este tema, se ha acordado que la plantilla percibirá un Plus de Toxicidad-Penalidad del 30 por ciento del Salario pagadero entre los meses de enero y junio de 2024 que dejará de percibirse en la fecha en que comience a aplicarse el plus hospitalario.



Desde CCOO, se valora que este acuerdo "dignifica" las condiciones de la plantilla y permite que los usuarios y pacientes no se vean afectados por el conflicto, aunque "era evidente que esta situación de congelación salarial durante esos diez años y la pretensión de la perdida de las condiciones sociales que se tenían en su convenio, eran inaceptables".



Por ello, el sindicato agradece a la ciudadanía la comprensión que durante los días de protestas antes las puertas del hospital se ha traslado a la plantilla.



CCOO de Hábitat de Extremadura indica que, una vez se ha puesto fin "satisfactoriamente" al conflicto en Cáceres, hay que poner el foco en el conflicto que ha planteado en el Hospital Virgen del Puerto de Plasencia y que debería concluir en los mismos términos que el de Cáceres.



En este sentido, confía en que el gerente del SES actué de "similar modo y haga posible, con su mediación, la cristalización de un acuerdo también positivo para la plantilla".