Miguel Á. Morales llama a votar masivamente al PSOE y a Amelia Molero en Arroyomolinos

Se ha celebrado en Arroyomolinos un acto público del PSOE con las intervenciones de la candidata a la alcaldía, Amelia Molero, y el secretario general del PSOE Provincia de Cáceres, Miguel Ángel Morales.

Durante el acto, han intervenido María y Mari Carmen, dos de las integrantes más jóvenes de la lista que acaban de regresar al pueblo, y lo han hecho para desgranar parte del programa y ambas han puesto de manifiesto que han dado un paso al frente y bajo las siglas del PSOE porque quieren “un cambio y avance para Arroyomolinos con un un proyecto realista”.

Por su parte, Amelia Molero ha destacado “de mi paso por la Diputación de Cáceres me he dado puesta que me encanta la política, y cómo podemos cambiar la vida de la gente desde las instituciones. Este es el sentido de la política para las y los socialistas, hacer la vida más feliz a las personas”.

Molero ha hablado, entre otros, de compromisos con las personas jóvenes, de promover el teletrabajo, mejorar el bienestar de las personas mayores, de trabajar junto a los agricultores para el arreglo de caminos.

Además, ha añadido que se compromete "a trabajar por las personas emprendedoras del pueblo, que no tengan que esperar un año para abrir su negocio; impulsar el turismo y poner en el lugar que se merece a nuestra Sorpresa de Arroyomolinos y conseguir que sea declarada de Interés Turístico Regional. Pelearemos también por conseguir ampliar la residencia de mayores”.

El secretario general del PSOE Provincia de Cáceres ha iniciado su intervención recordando que en las elecciones de 2019 fue el PSOE el partido ganador en Arroyomolinos pero la coalición, que vuelve a presentarse nuevamente, impidieron el gobierno de la candidatura socialista.

“El próximo 28 de mayo tiene que ganar la gente de Arroyomolinos. Para que los jóvenes y los menos jóvenes tengan mejores condiciones de vida, por el eso hay que pensar cuando se mete el voto en la urna, el voto en la urna supone parte de tu futuro y necesitamos alcaldes y alcaldesas que como Amelia, quieran cambiar su pueblo para bien”.

Morales ha incidido en que “la libertad absoluta de la ciudadanía para votar es sagrado, yo pido el voto para el partido socialista porque creo que es la mejor opción, pero cuando Amelia sea alcaldesa no va a preguntarle a nadie a quién le vota. Ese es el norte de los responsables políticos del PSOE”.