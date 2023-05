Salaya incide: Es compatible conservación del patrimonio histórico y las colonias de aves

Ep.

El alcalde de Cáceres, Luis Salaya, ha insistido en que es compatible la conservación del patrimonio histórico de la ciudad con las colonias de aves que anidan en el casco antiguo, declarado Zona de Especial Protección de Aves (Zepa) pero no está dispuesto a que aniden en edificios en ruinas por lo que, "si se abre una grieta en una torre, hay que taparla".

Así ha contestado a las asociaciones ecologistas que han mostrado su protesta por que se taparan los agujeros de la Torre de Bujaco donde habitualmente hacen sus nidos algunos vencejos, una actuación que tuvo que llevarse a cabo de urgencia tras caerse de la torre una gran piedra, por lo que hubo que tapar las grietas para asegurar la estructura de la torre hasta que se acometa su restauración.

Salaya ha recordado que "no había margen para nada más" porque "no caía arenilla", sino piedras que podrían haber provocado algún daño en personas, ya que el frontal de la torre que da a la Plaza Mayor "estaba mal asentado, muy deteriorado, por lo que sea, no me voy a meter en si son los vencejos, las palomas o el paso del tiempo, pero estaba muy deteriorado y tuvimos que hacer una obra de emergencia".

En esa reparación, "obviamente" ha dicho el regidor, ha habido que tapar unas grietas de la torre que, efectivamente, eran los espacios donde anidaban los vencejos, por lo que entran en contacto dos intereses.

"El primero es la protección de un patrimonio histórico artístico que es Patrimonio de la Humanidad y que tenemos la obligación legal y ética de protegerlo y de mantenerlo, y el segundo es también la protección de las aves", ha afirmado.

Algo que, según el alcalde, "es compatible" ya que cuando se siga rehabilitando la muralla habrá nuevos nidos de vencejos a lo largo de la muralla también, como ya se hizo en su momento en el Baluarte de los Pozos.

"Se buscará que sea compatible, pero tenemos que entender que si el precio de tener una biodiversidad en la ciudad monumental y el precio de tener una buena población de aves es dejar que se nos caigan los palacios para que los pájaros aniden en las ruinas, es un precio que no vamos a pagar. Hay que hacerlo compatible y yo estoy por hacerlo compatible", ha recalcado.

Salaya entiende que puede ser "doloroso" para algunas asociaciones ecologistas que defienden el interés por las aves ver que unos vencejos no pueden anidar donde pensaban hacerlo pero, según los técnicos municipales "se ha hecho lo correcto" al actuar con una obra de emergencia para asentar la torre y para garantizar que no siguen cayendo piedras.

"A partir de ahí la apuesta del ayuntamiento va a seguir siendo la protección de las aves, va a seguir siendo hacer lo que hemos hecho en el Baluarte de los Pozos, va a seguir siendo trabajar para mantener la población de aves en la ciudad monumental y por mejorarla pero a cualquier precio no, si se abre una grieta en la muralla, tenemos que cerrarla", ha zanjado.

El alcalde cacereño ha hecho estas declaraciones a preguntas de los medios sobre este asunto tras participar en un acto institucional en las puertas del edificio consistorial con motivo del Día de Europa.