Cáceres se prepara para el rodaje de la segunda temporada de 'La Casa del Dragón' en mayo

Ep



El casco antiguo de Cáceres acogerá, a partir de la tercera semana de mayo, el rodaje de algunas escenas de la segunda temporada de 'House of the Dragon' (La Casa del Dragón).



El equipo de producción lleva ya semanas trabajando en los preparativos de la grabación de las secuencias que se ubicarán en las calles Orellana y de la Monja, las plazas de San Jorge y San Mateo, el Arco de la Estrella y, además, en la Plaza Mayor de Trujillo.



Para ello, ya se ha contactado con los vecinos de la Ciudad Monumental que pudieran estar afectados por los cortes en los accesos a sus viviendas, y también se ha avisado ya a los extras que participarán en la grabación, muchos de los cuales serán los mismos que los de la primera temporada.



El rodaje de esta segunda temporada de 'La Casa del Dragón' comenzó en Inglaterra en marzo, en los estudios Leavesden (Warnes Bros), y en el caso de Cáceres, se espera que la estancia del equipo sea más breve que en la última ocasión, ya que las jornadas de rodaje se han concentrado "en muy pocos días" para producir "las menores molestias posibles".

Así, lo ha indicado el alcalde de la ciudad, Luis Salaya, resaltando que la grabación se ha tenido que acoplar en la agenda de la primavera cacereña para no hacerla coincidir con eventos multitudinarios como el festival Womad, que se celebra del 11 al 14 de mayo, las Ferias de San Fernando, que tienen lugar a finales de mayo, o el Festival de Teatro Clásico, que arranca del 9 al 26 de junio.



Salaya ha subrayado que "somos un destino de confianza para productoras como HBO que nos da muchas cosas buenas en los rodajes y después de los rodajes".



Asimismo, ha avanzado que cada año "se mejora la relación de los vecinos y el equipo" y ha valorado la repercusión económica y de empleo que esto supone para la ciudad ya que se contrata a empresas locales que proveen de materiales y servicios a la producción de la serie.

Para Salaya, "éso genera un impacto económico muy fuerte", aclarando que, cuando se consume en los establecimientos se ayuda también a que la sociedad vea que los rodajes son positivos.



"En este caso tenemos el doble impacto, primero el del turismo, y luego que se esté contratando, consumiendo y haciendo todo el gasto aquí, que es lo más importante para nosotros", ha aseverado el regidor cacereño.

Pero, ha subrayado que la idea no es convertir la ciudad en "un plató permanente de rodajes" ni atraer el máximo número de rodajes posibles, sino acoger "superproducciones" que sean un referente turístico para la ciudad monumental y "den a conocer Cáceres".



Salaya ha valorado que este tipo de grabaciones, como la séptima temporada de Juego de Tronos o ahora La Casa del Dragón, creadas por la pluma de George R.R. Martin, han conseguido colocar a la ciudad en primera línea internacional entre los seguidores de este tipo de series, también gracias al trabajo de promoción que se hace después.



SOBRE LA SERIE



En concreto, 'La Casa del Dragón' se basa en la novela 'Fuego y Sangre' y narra la historia de la Casa Targaryen una vez asentada en el poder en Poniente. El Rey Viserys I nombra a su hija Rhaneyra como legítima heredera del Trono de Hierro, algo que no gusta a determinados sectores poderosos que ansían que sea su hijo Aegon quien reciba la corona.



La tensión va en aumento a medida que la división en la familia real crece, con alianzas y traiciones constantes en una meditada partida de ajedrez con el futuro de los Siete Reinos en juego.



La serie está protagonizada por Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D'Arcy, Glynm-Carney, Paddy Considine, Rhys Ifans, Milly Alcock, Emily Carey o Eve Best, entre otros. Creada por Ryan Condal en colaboración con el propio George R. R. Martin, la primera temporada recibió un Glono de Oro a mejor serie.



Ahora, las grabaciones completas de la segunda temporada, que visitará otros países además de España, durarán unos ocho meses, y está previsto que se estrene en 2024.