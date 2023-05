Levanta Cáceres propone crear una 'Oficina de gestión' independiente del Ayuntamiento

El candidato de la coalición regionalista Levanta a la Alcaldía de Cáceres, Felipe Vela, propone en su programa electoral de cara a los comicios del 28 de mayo la creación de una 'Oficina de gestión' independiente del ayuntamiento para atender aquellos problemas sobre temas municipales que, a veces, resultan engorrosos para algunas personas y facilitarles de forma personal su solución.

Además, se recoge la creación de una concejalía para gestionar los recursos económicos provenientes de ayudas, tanto regionales, nacionales como europeas, que llegan a las arcas municipales con el objetivo de facilitar la consecución de estas subvenciones, tanto por parte de la administración local como las que se derivan a particulares.

Así pues, el diseño de ciudad de Levanta Cáceres pretende ofrecer "una gran calidad de vida a sus vecinos y visitantes" y que los servicios públicos "sean ágiles y menos burocráticos", tal y como informa la coalición en una nota de prensa.

A su vez, Vela propone, también, poner suelo industrial a disposición de aquellas empresas que quieran instalarse en Cáceres, con exenciones de impuestos sin vulnerar las leyes en vigor, y dinamizar el casco histórico haciéndolo accesible a las personas con discapacidad física o movilidad reducida con rutas que se señalizarán.

Para ello, se cambiará el pavimento "donde sea necesario" y se aprovechará para ocultar el cableado existente en las fachadas. "Pondremos en marcha un mercado de artesanía y antigüedades todos los fines de semanas y festivos, servirá para ayudar a los pequeños comercios de la localidad cediéndole gratis el puesto pero con la obligación de que las carpas sean iguales y los colores y diseño medieval que se determine", ha apuntado el candidato.

Mientras, en el ámbito cultural también apuesta por recreaciones teatralizadas nocturnas todos los fines de semanas y festivos, con figurantes vestidos de época que recorrerán las diferentes plazuelas del barrio antiguo.

Respecto al turismo, una de las principales fuentes de riqueza de la ciudad, se propone ayudar a la hostelería a las pequeñas empresas para que mejoren su imagen, refuercen la limpieza y se "mantenga un cierto decoro y cuidado en sus instalaciones".

APARCAMIENTOS, LIMPIEZA Y ATENCIÓN SOCIAL

"No podemos olvidar la continua problemática de los aparcamientos en el casco antiguo que necesita con urgencia solución", ha subrayado el candidato que piensa que "se ha desaprovechado una gran oportunidad para haber dado solución a una gran parte de la zona proyectando un amplio aparcamiento subterráneo en el solar del Colegio del Madruelo compatibilizándolo con el museo que se pretende instalar allí".

Asimismo, apuesta por mejorar la limpieza de los acerados y parques públicos junto a la jardinería para lo que implantará un servicio permanente que permita atender puntualmente la retirada de los elementos y suciedad que se demande de la vía pública, y se proyectará el soterramiento de los contenedores de basura en aquellas zonas en las que técnicamente sea posible.

En política social y de atención a colectivos, Felipe Vela llevará en su programa electoral una atención prioritaria para los mayores y pequeños con monitores de tiempo libre para que los fines de semana organicen juegos y distracción para ellos en los distintos parques del centro y barriadas.

"El transporte público hay que abaratarlo, mejorar la calidad y servicios y así conseguir que sea la alternativa para que los habitantes de las barriadas acudan al centro sin necesidad de utilizar el vehículo propio", ha subrayado el candidato de Levanta Cáceres que propone más espacios para los peatones con aceras más anchas y transitables en algunas calles del centro.

APUESTA POR "UNA CIUDAD PARTICIPATIVA"

De la misma forma, Vela apuesta por "una ciudad participativa" en la que los ciudadanos "tengan voz y voto en las decisiones que afecten a la vida cotidiana de sus barrios", para lo que se promoverá la transparencia en la toma de decisiones.

"Nosotros queremos un Cáceres que prospere y cree riqueza, pero no podemos consentir una mina al lado de la ciudad, por ello nuestro 'no a la mina' se justifica en que ello conllevaría no solo molestias a los vecinos si no una grave destrucción de nuestro entorno, perjudicando claramente nuestra riqueza ", ha reiterado.

En definitiva, Levanta Cáceres propone "una ciudad libre y comprometida al mismo tiempo, que respete nuestro pasado histórico patrimonial, que se modernice con infraestructuras para mejorar la calidad de vida de sus gentes, haciéndola más amable, sostenible y respetuosa con el medio ambiente", concluye.