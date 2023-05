'Cáceres Patrimonio Virtual' incorpora nuevos lugares BIC de la provincia

El programa 'Cáceres Patrimonio Virtual', que puso en marcha la Diputación de Cáceres para poder realizar una visita cultural a monumentos de la provincia, ha incorporado siete nuevos lugares declarados Bien de Interés Cultural (BIC), con lo que son ya 13 los destinos virtuales que se pueden visitar con esta iniciativa que pretende dar a conocer el patrimonio histórico-artístico de la provincia.



En concreto, los siete edificios BIC que se han incorporado son las iglesias de Hoyos, Tejeda de Tiétar, Torrejoncillo, Trujillo, Valencia de Alcántara, Villar del Pedroso y Arroyo de la Luz, según ha informado este miércoles el diputado de Cultura, Fernando Grande Cano, que ha presentado esta segunda parte del proyecto.



Grande ha estado acompañado de los alcaldes de Arroyo de la luz, Carlos Caro; Torrejoncillo, José Ricardo Rodrigo; Hoyos, Óscar Antúnez, y el de Villar del Pedroso, Óscar Fernández Gamonal, además del teniente de alcalde de Valencia de Alcántara, Julián Ortés Silverio, y el gerente de la empresa '360 Tour Virtual', Javier Juan Gamalié, encargada de la realización del tour virtual.



Así pues, en su intervención, el diputado ha destacado que, gracias a este trabajo, cada uno de los monumentos podrá ser explorado digitalmente mediante la inmersión virtual con una explicación sobre el lugar, y estará acompañado de imágenes de alto contenido y nivel de detalle tanto a vista de pie como con imágenes cenitales para vislumbrar desde lo alto de las iglesias.



A cada municipio participante le ha sido entregada, como en la pasada edición, una placa con un código QR para colocarla cerca del monumento y así conseguir facilitar la experiencia a los visitantes que lo deseen, según informa la Diputación de Cáceres en una nota de prensa.



"El objetivo que perseguimos es dar a conocer estos tesoros culturales y potenciar las visitas a estos espacios BIC de la provincia poniendo así en valor el rico y vasto patrimonio histórico-artístico que acumula la provincia de Cáceres, favoreciendo el turismo cultural en nuestro ámbito", ha explicado el diputado.



Para ello, cada lugar dispondrá de un código QR que permitirá al visitante adentrarse de lleno en un recorrido virtual a modo de guía turístico y con el que "podrá disfrutar de grandes joyas arquitectónicas del patrimonio histórico-cultural cacereño".



Esta segunda edición integra, concretamente, siete nuevas iglesias que se unen para formar un itinerario total de trece obras arquitectónicas eclesiásticas declaradas BIC, y por las que poder realizar una inmersión virtual total.



Se trata de la iglesia de Nuestra Señora del Buen Varón, en Hoyos; Iglesia de San Miguel, en Tejeda de Tiétar; Iglesia de San Andrés Apóstol, Torrejoncillo; Iglesia Santa María la Mayor, Trujillo; Iglesia Nuestra Señora de Rocamador, en Valencia de Alcántara, Iglesia de San Pedro, en Villar del Pedroso, y la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, en Arroyo de la Luz. Todas ellas se suman a las del pasado año, que son las de Brozas, Malpartida de Plasencia, Jaraicejo, Berzocana, Pasarón de la Vera y Tornavacas.



En la presentación, los representantes municipales han coincidido en referirse a esta iniciativa como "un gran recurso" en el imparable proceso de digitalización con el que ayudar a la promoción y difusión tanto del patrimonio histórico-artístico como de la cultura y el turismo en general del mundo rural.



"Se trata de continuar con este sistema de inmersión virtual por el patrimonio artístico, una forma de poder visitar dichos monumentos y así conseguir también solucionar una problemática como es que muchos de estos espacios no tienen un horario fijo de visita y exposición para los turistas o no siempre están abiertos al público", ha incidido el diputado.



Grande Cano ha avanzado que a esta segunda edición se le seguirá una tercera y así sucesivamente, en las cuales se seleccionarán otros espacios de la provincia que no necesariamente tendrán porqué ser de nuevo iglesias, ya que "la provincia de Cáceres posee un variado y numeroso patrimonio de distintas características", aunque se haya decidido en estas dos primeras fases del proyecto comenzar con estos trece monumentos religiosos declarados BIC.



Finalmente, estos nuevos recorridos se han incluido en la página web del proyecto cacerespatrimoniovirtual.es, a través de la cual se pueden realizar las visitas virtuales, sin necesidad de estar presencialmente en el lugar y escanear el código QR.