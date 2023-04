Trujillo se prepara para celebrar su XXXVI Feria Nacional del Queso con cien expositores

Ep.



La localidad cacereña de Trujillo se prepara para celebrar, del 29 de abril al 2 de mayo, la trigésimo sexta edición de la Feria Nacional del Queso que reunirá en la Plaza Mayor a cien expositores con queserías de todo el país y más de 500 marcas de quesos de oveja, vaca y cabra, que podrán degustarse, además de participar en los talleres y la realización de las catas-concurso.



El precio se mantiene a 8 euros los 5 tickets que sirven para quesos y bebidas, y este año se espera igualar la venta de la pasada edición, la mejor de la historia, que llegó a vender unos 300.000 tickets para las degustaciones. En esta ocasión no hay país invitado, pero sí se ha propiciado la presencia de las DOP de Ordizia y Arzúa.



El programa de actos comenzará el sábado, día 29 de abril, con la inauguración oficial de la feria en el Palacio de los duques de San Carlos. A las 12,00 horas se abrirá el recinto ferial que cerrará a las 20,00 horas. Ya el domingo 30 de abril continuarán las degustaciones y también habrá un taller de quesería en la Plaza Mayor dirigido por Isidro Fernández y Juan Francisco Martín, de la empresa Lactocyex.



El lunes, 1 de mayo, festivo nacional, tendrá lugar a partir de las 11,00 horas la cata-concurso de quesos de cabra y oveja en las modalidades de pasta blanda y pasta dura, en el Convento de la Merced. Tras la apertura del recinto, a las 13,00 horas se celebrará otro taller de quesería y a las 17,00 horas se entregarán los trofeos a los quesos ganadores de la cata-concurso, en el stand de Cajalmendralejo.



Al igual que el año pasado habrá catas de nuevas variedades de quesos que incluyen otros elementos como trufas, frutas o fruto secos, por lo que, a los galardones tradicionales, se une un nuevo Premio a la Innovación.



El martes 2 de mayo, que también es festivo en la Comunidad de Madrid, se abrirá el recinto ferial a las 12,00 y se cerrará a las 16,00 horas para poder seguir degustando quesos de todos los puntos del país y alguno de Portugal.



La feria, que cuenta con un presupuesto de 150.000 euros aportados por distintas instituciones públicas a través de la Institución Ferial de Trujillo, cuenta con el patrocinio de Cajalmendralejo. Los detalles se han presentado este jueves en una rueda de prensa en la que ha participado la diputada de Agricultura de la Diputación de Cáceres, Elisabeth Martín, el presidente del comité ejecutivo del certamen, Gabriel Fernández, y el alcalde de Trujillo, José Antonio Redondo.



UNA FERIA RENTABLE



Redondo ha apuntado que la Feria del Queso de Trujillo es un evento "con suerte" tanto por la afluencia de público como por los resultados económicos ya que "es rentable", y por eso son muchas las queserías españolas que quieren acudir a la cita pero no consiguen un hueco por problemas de espacio.



"La Plaza Mayor es como es desde el siglo XVI y no se puede hacer más grande", ha apuntado el regidor, que ha anunciado que unas veinte queserías que habían solicitado su presencia se han quedado fuera del certamen, por lo que se está pensando para la próxima edición la posibilidad de habilitar el atrio de San Martín para acoger una decena de queserías más.



De momento, según ha explicado Redondo, la organización prefiere premiar la fidelidad porque "no se puede quitar unas queserías para meter a otras".



Por su parte, la diputada ha resaltado la importancia de esta cita con el sector quesero que ha logrado traspasar las fronteras internacionales, ya que está en la agenda de países con tradición en la elaboración de quesos.