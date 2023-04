Cáceres se prepara para recibir el miércoles 26 a la Virgen de la Montaña

Ep.



La Cofradía de la Virgen de la Montaña y el Ayuntamiento de Cáceres lo tienen ya todo preparado para la bajada en procesión de la patrona de la ciudad desde su santuario hasta la concatedral de Santa María, una fiesta declarada de Interés Turístico Regional que tendrá lugar el miércoles 26 de abril. Su origen se remonta a 1641 y, como cada año, congregará a miles de cacereños y visitantes en uno de los momentos más emotivos de la primavera cacereña.



La comitiva saldrá del santuario a las 17,00 horas y parará en la ermita del Amparo para hacer un homenaje póstumo a César García González. A continuación la procesión continuará por el nuevo puente elevado sobre la Ronda Sureste para enfilar hacia San Marquino y llegar a Fuente Concejo a las 19,30 horas donde será recibido por las autoridades.



En ese momento, el alcalde Luis Salaya le entregará el bastón de mando de la ciudad a la patrona, algo que hará por primera vez en ese lugar, tal y como manda la tradición. Y es que en 2020 en plena pandemia la Policía Local entregó el mando en el santuario; en 2021 lo hizo el alcalde en este mismo lugar porque tampoco hubo bajada de la Virgen por las restricciones sanitarias, y en 2022 el alcalde se infectó de Covid y no pudo recibir a la patrona en Fuente Concejo.



Ahora, el último año de su legislatura Salaya será el encargado de entregar el bastón a la Virgen en Fuente Concejo como símbolo de que la patrona manda en la ciudad durante los nueve días que permanece en la concatedral de Santa María. Así, del 16 de abril al 7 de mayo se llevarán a cabo numerosos actos como el Besamantos, misas dedicadas a colectivos, campaña de donación de sangre, recogida de alimentos, etc.



El alcalde de Cáceres, Luis Salaya; y el mayordomo de la Cofradía de la Virgen de la Montaña, Juan Carlos Fernández Rincón, han presentado esta programación que comienza este miércoles, día 19, con el pregón que correrá a cargo de Ismael López, profesor universitario, hermano de varias cofradías cacereñas y mayordomo de la Cofradía del Humilladero.



Para la procesión del día 26 la calle Caleros se engalanará con más de 4.000 flores de papel en color azul y blanco que han sido elaboradas en varios talleres ciudadanos para decorar los balcones y ventanas con los colores oficiales de la cofradía, que cuenta con más de 130 mantos de la Virgen, entre los que destacan uno donado por la reina Isabel II y el ofrecido por la ciudad de Cáceres en 1949.



Entre los mantos que lucirá este año está uno cedido en 1999 por el vahora Centro de Formación de Tropa (Cefot nº 1), otro que le regaló el Rotary Club en 2019, el donado por los voluntarios del Banco de Alimentos en 2018 o el que la familia del propio Fernández Rincón regaló a la patrona en marzo de 2022.



Y es que Fernández Rincón dejará de ser el mayordomo después de cinco años ya que la junta directiva se renovará antes de junio de este año con nuevos nombres al frente de la cofradía que tendrá como uno de los retos la organización de los actos del centenario de la Coronación Canónica de la Virgen de la Montaña que tuvo lugar el 12 de octubre de 1924 en la Plaza Mayor.



Entre las novedades del Novenario de 2023 está la incorporación de un código QR al cartel oficial para que cualquier persona pueda conocer de una forma más rápida los actos previstos para cada día. Además, se han impreso 8.000 programas en papel y 23.000 estampas del Besamanto con la imagen de un repostero donado por el maestro Juan Solano Pedrero.



El Besamanto será de nuevo con un gesto de inclinación de cabeza como medida preventiva tras la pandemia. El año pasado acudieron 22.000 personas y este año se espera superar esa cifra. El Novenario contará con 10 misas diarias y habrá misas especiales dedicadas al pueblo ucraniano, a la Policía Local de Cáceres, al Banco de Alimentos por su trabajo a lo largo de estos 25 años, al Cefot y al Grupo de Scout Alezeia, entre otras.



Se celebrará también la XII Campaña Solidaria de Donación de Sangre, el miércoles 3 de mayo; la XI Campaña Solidaria de recogida de alimentos, el jueves 4 y viernes 5 de mayo, y la presentación de los niños, el miércoles 3 de mayo a partir de las 16,30 horas, y a la que asistirá el obispo de la Diócesis Coria-Cáceres, Jesús Pulido.



"En el programa hemos recogido los actos principales del Novenario en la Bajada de la Virgen y los puntos en los que hay algún acontecimiento", ha explicado Fernández Rincón, quien ha anunciado que la Misa de Romeros se celebrará el domingo 7 de mayo por la tarde, tras el regreso de la Virgen al Santuario.



El alcalde ha animado a los cacereños "a disfrutar de un momento de celebración y encuentro, con nuestras tradiciones y nuestros vecinos y vecinas, y para muchas personas de encuentro con los recuerdos de otros momentos, de los que ya no están; y con lo que fue, es y será esta ciudad".



CENTRO DE INTERPRETACIÓN Y APERTURA DE LA CUEVA



Respecto a las actividades previstas para el futuro por la Cofradía de la Virgen de la Montaña está la apertura en el mes de mayo de un centro de interpretación en una sala del santuario en el que se recoge la historia de la Virgen de la Montaña.



En este centro de interpretación se proyectará un vídeo que se podrá ver por primera vez mañana miércoles en el acto del pregón y también se quiere abrir al público la cueva o gruta donde inicialmente se instaló la imagen colocada bajo el actual santuario.



Allí se quiere reproducir el altar primitivo donde se colocó la Virgen de la Montaña, cuyo origen se encuentra en el siglo XVII, cuando Francisco Paniagua, natural de Casas de Millán, trajo una imagen de esta virgen a la villa de Cáceres.



Paniagua se asentó como ermitaño en la Sierra de la Mosca y lo que al principio fue una pequeña ermita se convirtió en un santuario al cabo de unos años. El Obispo Jerónimo Ruiz Camargo bendijo el santuario en 1626 y en 1635 se fundó la Cofradía de la Virgen de la Montaña. Además, en 1906 se declaró a la Virgen de la Montaña patrona de la ciudad de Cáceres.