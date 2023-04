En Cáceres, CSIF pide jubilación anticipada voluntaria para los profesionales sanitarios

Ep

En la protesta, han reclamado que se permita la jubilación anticipada voluntaria de los profesionales en el ámbito sanitario a partir de los 60 años "sin ningún tipo de merma económica" en su pensión.

La presidenta del sector de Sanidad de CSIF en Extremadura, Emilia Montero, ha explicado que estos profesionales han estado expuestos toda su vida laboral a numerosos riesgos, entre ellos el biológico, como se ha demostrado con la pandemia de Covid-19.

"Después de la pandemia no podemos consentir que nadie diga que no hay riesgos para los profesionales del ámbito sanitario y tienen derecho a la jubilación anticipada voluntaria sin ningún tipo de merma económica", ha resaltado.

"Entendemos que eso es un derecho que lo tenemos que defender", ha incidido Montero en declaraciones a los medios en la concentración que ha tenido lugar en la capital cacereña y que también se ha producido en otras ciudades españolas.

La concentración forma parte del calendario de acciones que este sindicato ha iniciado para pedir esta reivindicación de los profesionales del ámbito sanitario, no solo médicos, sino también enfermeros, TCAE, celadores, personal de gestión y servicios, etc. "Todos ellos deben poder jubilarse anticipadamente", ha subrayado.

CSIF se ha concentrado ya ante el Ministerio de Sanidad, el de Migraciones y en Moncloa y se han presentado más de 60.000 firmas. "Seguiremos haciendo todas las reivindicaciones hasta que se tenga en cuenta una jubilación anticipada voluntaria en el ámbito sanitario con contratos de relevo que es lo que necesita nuestra sanidad", ha incidido la líder sindical.

Montero ha criticado que en la última reforma de las pensiones no han tenido en cuenta esta petición de los profesionales del ámbito sanitario. "Hay mucha gente que no quiere seguir en activa y se puede estar hasta los 70 años pero muchos no quieren... quieren irse con su tiempo de cotización y sin ningún tipo de detrimento porque en el ámbito sanitario hay muchos riesgos y esos riesgos tienen que suponer una no merma de su jubilación cuando quieran irse anticipadamente", ha insistido.

Según Montero, alguien que lleva trabajando cuarenta años en turnos de mañanas, tardes y noches enfrentándose al Covid, a enfermedades, a no conciliar su vida laboral y familiar "tiene derecho a poderse ir sin ningún tipo de merma económica", ha subrayado.

Asimismo, reclaman que se lleven a cabo contratos de relevo para renovar las plantillas de estos profesionales, ya que en muchos casos superan los 55 años y "la gente no quiere seguir en activo porque la gente quiere vivir", ha dicho.

Con la reforma de las pensiones que han firmado el Gobierno, CCOO y UGT "se excede la edad de jubilación de una manera excepcional con una jubilación activa pero en Extremadura nadie quiere", ha concluido Montero.