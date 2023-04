Cáceres concluye la mejor Semana Santa de su historia con multitud de visitantes

Ep.



El alcalde de Cáceres, Luis Salaya, ha calificado de "fantástica" la Semana Santa que concluyó este pasado domingo y en la que la ciudad ha registrado un "lleno técnico" en hoteles y alojamientos turísticos. Así, miles de personas han presenciado las 24 procesiones que han tenido lugar con un tiempo que ha acompañado para que cacereños y visitantes disfrutaran de esta fiesta declarada de Interés Turístico Internacional.



Salaya ha señalado que la Semana Santa "ha sido muy buena" desde el punto de vista turístico "después de años muy difíciles", en alusión a las consecuencias de la pandemia. Así, la ciudad ha registrado una ocupación "muy alta" en hoteles y restaurantes y con "precios buenos", ha dicho el regidor.



Aunque todavía no se conocen los datos oficiales de visitantes y pernoctaciones, el alcalde ha insistido en que el objetivo de la ciudad en política de turismo es "ser un destino de mejor calidad y seguir mejorando los precios para garantizar puestos de trabajo estables y un buen servicio".



En esta línea ha recalcado que los datos de turismo de la ciudad vienen siendo los mejores de la historia ya no solo en Semana Santa sino en otras épocas como los puentes e incluso el verano. "Vamos a estar llenos es todas las fechas relevantes del año", ha subrayado Salaya que añade que en Cáceres "ya no hay épocas malas" para el turismo.



"Quiero agradecer el trabajo de los cofrades porque se ha visto algo muy importante, ya que la incorporación de mujeres jóvenes a las cofradías está garantizando el relevo generacional", ha resaltado Salaya, quien ha incidido en la labor que realizan las hermandades para que la Semana Santa de Cáceres perdure en el tiempo.



En cuanto a los servicios públicos como la limpieza o la Policía Local, y al personal de hostelería de la ciudad el alcalde ha agradecido también su trabajo porque "son días muy duros y hacen un trabajo muy intenso para que Cáceres siga siendo un referente", ha dicho el alcalde cacereño a preguntas de los medios sobre este asunto tras participar en el descubrimiento de un monolito en recuerdo del centenario de El Periódico Extremadura.



"La Semana Santa es el evento más importante de la ciudad pero también el más difícil de organizar ya que no sucede en un solo sitio sino en toda la ciudad de forma simultánea por lo que la limpieza y la organización es el resultado del buen trabajo de mucha gente", ha apuntado.



INSTALACIÓN DE GRADAS



A la pregunta de si, para sucesivas ocasiones, se instalarán gradas en algunos de los recorridos oficiales para garantizar la visión de las procesiones por parte del público, sobre todo personas mayores o con problemas de movilidad, el alcalde ha respondido que se abordará el asunto con la Unión de Cofradías Penitenciales al tiempo que ha recordado que Cáceres "no tiene un carrera oficial de procesiones como otras ciudades" por lo que "no es fácil determinar" el punto donde se deberían montar las gradas.



Así, ha recordado que hace tiempo se instalaron gradas pero hay que estudiar cuánto impacta en la imagen de la ciudad y cuánto beneficia esa instalación. "Tenemos que buscar la fórmula para que las personas mayores vean de forma más cómoda las procesiones", ha remarcado Salaya.



"Yo creo que es un debate que hay que abrir con la Unión de Cofradías y es negociable si se instalan o no y dónde, pero es innegociable que tenemos que seguir mejorando mucho en accesibilidad y tener espacios prioritarios y reservados para personas mayores y con dificultades de movilidad", ha agregado.



Sobre la aportación económica que el ayuntamiento hace a la Unión de Cofradías, ha explicado que la idea es "ir aumentando cada año esta cantidad", aunque ha recordado que ya se ha venido haciendo así en los últimos años. Ahora mismo hay dos líneas de ayudas, una para gastos generales de las cofradías y otra para la restauración del patrimonio histórico de las hermandades.



Cabe recordar que la aportación económica total a la Semana Santa cacereña ha sido en 2023 de 89.480 euros. Así, ha recibido 3.500 euros por ser fiesta de interés turístico; 7.000 euros para publicar la guía oficial; 42.000 euros para restauración y adquisición de patrimonio (21.000 euros en 2022 y 21.000 euros en 2023); 30.000 euros para la Unión de Cofradías Penitenciales; 980 euros para el autobús para la presentación de la Semana Santa en Segovia, y 6.000 euros para la producción de la Pasión Viviente.