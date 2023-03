La gigafactoría de baterías de Navalmoral recibe luz verde ambiental por parte de la Junta

Ep.

La gigafactoría de baterías para coches de Envision en Navalmoral de la Mata (Cáceres) ha recibido la declaración de impacto ambiental favorable por parte de la Dirección General de Sostenibilidad de la Junta de Extremadura.



Luz verde ambiental, eso sí, condicionada a la construcción de una estación depuradora de aguas residuales (EDAR) con capacidad y características adecuadas para asumir el vertido del proyecto.



En concreto, se trata de la Planta de fabricación de baterías de iones de litio, en el término municipal de Navalmoral de la Mata (Cáceres), cuya promotora es Envision Aesc Spain, SL.



En la resolución que publica la dirección general de Sostenibilidad, se refleja que "no es previsible que la realización del proyecto y su puesta en funcionamiento produzca efectos significativos en el medio ambiente, siempre que se cumplan las condiciones y medidas preventivas y correctoras recogidas" en la presente declaración de impacto ambiental y en la documentación ambiental presentada por la promotora siempre que no entren en contradicción con las anteriores.



La resolución recoge expresamente que Envision Aesc Spain, SL, abordará, en el marco del proyecto, la construcción de una Planta de depuración de efluentes con capacidad suficiente para tratamiento de la totalidad de sus efluentes antes de su vertido a la red de recogida de aguas del polígono del Parque Empresarial Expacionavalmoral, en el que se asentará el proyecto.



Por otro lado, en relación con la incapacidad de gestión de los vertidos generados por la planta de fabricación de baterías de iones de litio a ubicar en Navalmoral manifestada por parte del ayuntamiento, por no existir actualmente infraestructura necesaria para su tratamiento en la EDAR municipal, se indica que la Sociedad Fomento Extremeño de Infraestructuras Industriales, SAU, como promotora del Parque de Desarrollo Industrial Norte de Extremadura, tiene prevista la construcción de una EDAR en el Parque Empresarial Expacionavalmoral.



Una estación depuradora con "capacidad y características adecuadas para asumir el vertido de las industrias e instalaciones que se ubiquen en el citado polígono industrial", entre las que se encuentra la gigafactoría de baterías de litio.



Según el informe municipal, los caudales de los efluentes previstos provenientes de la actividad son 4.117.200 m3/año (11.444,383 m3/día), por lo que "no existe actualmente la infraestructura necesaria para su vertido y tratamiento en la EDAR municipal".



No obstante, recuerda que el ayuntamiento autorizó en 2013 al Parque de Desarrollo Industrial Norte de Extremadura, SAU, a verter un caudal máximo a la red municipal de 1.000 m3/día con un caudal máximo punta de 150 m3/h.



De esta forma, el ingeniero municipal recomienda que la empresa promotora construya una EDAR con capacidad suficiente de tratamiento de la totalidad de sus efluentes para poder verter a la red de pluviales del polígono industrial.



Con esta solución no se restaría de la bolsa de m3 de los 1.000 m3/día que puede recoger la red municipal, los caudales provenientes de otras industrias existentes actualmente o que puedan existir en el polígono industrial.



De otro lado, recomienda que por parte de la administración competente se construya la obra de Estación de Tratamiento de Aguas Residuales (EDAR) que está prevista en el proyecto del polígono industrial Norte de Extremadura (ExpacioNavalmoral).