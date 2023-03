La Pasión Viviente de Cáceres incorpora la escena de la entrada en Jerusalén

Ep.



Unas 250 personas, entre actores, músicos y figurantes escenifican este jueves, día 30 de marzo, la Pasión Viviente por las calles y plazas del casco antiguo de Cáceres, en una actividad que llega a su cuarta edición y que este año incorpora la escena de Jesús entrando en Jerusalén, que se podrá ver desde la Plaza Mayor con la idea de facilitar la asistencia a los miles de cacereños y visitantes que se congregan en esta representación.



En total serán siete escenarios los que servirán para dar vida a 24 escenas de la pasión y muerte de Jesucristo que este encarnará el actor cacereño Víctor Teomiro, dirigido por el coreógrafo venezolano Marcos Yépez, afincado en Cáceres.



La representación comenzará a las 20,30 horas con la entrada de Jesús en Jerusalén, una escena en la que no se utilizará ningún animal y que se representará subiendo por las escaleras del Arco de la Estrella donde un centenar de figurantes esperarán con palmas y ramas de olivo, en una de las pocas imágenes en las que se puede ver a Jesús contento y dando una imagen de alegría antes de conocer los acontecimientos que se sucederán después.



La Pasión Viviente cacereña seguirá en la plaza de Canilleros, donde tendrá lugar la oración en el huerto y el prendimiento de Jesús. En la plaza de Santa María se colocará un escenario para el juicio de Caifás y en la de San Jorge tendrá lugar la escena con Poncio Pilatos y Herodes. Después, comenzará el Vía Crucis por los adarves que se convierten en la Vía Dolorosa hasta llegar a la plaza de San Mateo, donde tendrá lugar la crucifixión, y el posterior traslado del cuerpo yacente a la iglesia de San Mateo.



La presentación de la Pasión Viviente, que en su última edición congregó a unas 10.000 personas, ha tenido lugar este martes con la presencia del concejal de Turismo, Jorge Villar; el presidente de la Unión de Cofradías y miembro de la asociación que organiza la Pasión Viviente, Santos Benítez; el director artístico, Marcos Yépez, y el actor Víctor Teomiro.



ENRIQUECE Y ALARGA LA SEMANA SANTA



Villar ha agradecido a la asociación Pasión Viviente que organice este evento que "enriquece" la Semana Santa cacereña, declarada de Interés Turístico Internacional y dinamiza la ciudad antes de las habituales procesiones. "La Pasión es un ejemplo de que los contenido de la Semana Santa cacereña van creciendo y mejorando porque es una tradición en constante renovación", ha apuntado el edil.



El director artístico Marcos Yépez ha resaltado que esta cuarta edición será "más ambiciosa" porque incorpora nuevas escenas siguiendo un discurso escénico pero con algún cambio respecto al año pasado. "Es una producción muy complicada por el despliegue de medios que se necesita", ha apuntado el responsable de la escenografía, que ha añadido que la Pasión Viviente "es un catálogo de la cultura" de la ciudad.



El actor que encarnará a Jesucristo, Víctor Teomiro, ha señalado que la preparación ha supuesto "un camino precioso pero duro" con cambios a nivel físico y emocional pero también por la responsabilidad de representar al personaje histórico más importante del mundo. "Siento emoción, orgullo, miedo y sobre todo responsabilidad", ha dicho este joven de 32 años que se ha formado en la Escuela de Teatro Maltravieso de la capital cacereña.



Teomiro ha indicado que hacer teatro "es muy difícil" porque no hay una segunda opción en la que se pueda repetir la escena si hay alguna confusión. A esto se añade la circunstancia de que, en este caso, se conoce el fin de la historia por lo que hay que impregnar una mayor carga dramática a la interpretación para conmover al espectador.



Santos Benítez por su parte, ha agradecido el apoyo de instituciones y empresas para poner en marcha esta iniciativa que "es un proyecto de ciudad" que "debe perdurar en el tiempo", ha dicho. El presupuesto de la Pasión Viviente de Cáceres asciende a unos 10.000 euros, y el Consorcio Cáceres Ciudad Histórica sigue siendo el principal patrocinador del evento con la aportación de unos 5.000 euros para iluminación, sonido y un seguro de responsabilidad.



También recibe apoyo de instituciones privadas y las fundaciones Tatiana, Mercedes Calles y Valhondo. Para quien no pueda acudir, cabe resaltar que se retransmitirá por Internet pero si se puede presenciar en directo la recomendación de los organizadores es que se elija un lugar concreto para presenciar una de las escenas porque es muy difícil desplazarse entre una y otra.