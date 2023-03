PP apoyará el proyecto original del complejo budista en Cáceres pero, no un lavado de cara

Ep

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Cáceres, Rafael Mateos, ha advertido que su grupo municipal apoyará el proyecto original que se presentó para construir un complejo budista en el cerro Arropé de la capital cacereña donde irían diferentes edificios de países asiáticos, pero no dará su apoyo a un "lavado de cara" del proyecto que contempla la instalación de una estatua de Buda y un pabellón de la Expo de Milán.

Cabe recordar que, tras la obtención del visto bueno medioambiental por parte de la Junta de Extremadura a este proyecto que impulsa la Fundación Lumbini Garden, el siguiente paso es la aprobación de la cesión de los terrenos de propiedad municipal para la instalación de la estatua, para lo que la fundación ha pedido "unanimidad" de los grupos políticos con representación en el consistorio.

Se da la circunstancia de que estos terrenos están incluidos en Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA) y que se ha iniciado un trámite desde la Administración regional para reordenar estos espacios protegidos de la región que impiden diversas actuaciones pero, hasta que se resuelva, se ha aprobado la instalación de la estatua que sí es compatible con el grado de protección actual de esa ZEPA.

"Nuestra posición siempre ha sido la misma y ya nos quejamos en su día que este proyecto no era un proyecto de ciudad sino que era del alcalde socialista, y Luis Salaya lo ha intentado hacer propio pero la realidad es que han pasado cuatro años desde que se presentó en 2019 y aquí no se ha producido ningún avance", ha criticado Mateos, recordando también se dijo que no costaría dinero a los extremeños y ya se le han concedido ayudas regionales por más de 300.000 euros.

Mateos ha incidido en que el PP "siempre" dijo sí a un proyecto que fuera bueno desde el punto de vista turístico y religioso y que contemplaba no solo la construcción de una estatua de Buda sino diferentes edificios por parte de varios países asiáticos y "eso seguiremos creyendo que es un proyecto bueno y positivo para la ciudad".

No obstante, ha recordado que el visto bueno medioambiental que ha otorgado la Junta de Extremadura es para la estatua de 47 metros y para un templo "provisional" pero "ése no era el proyecto que se presentó a los cacereños porque era mucho más ambicioso y si hemos esperado cuatro años no tenemos ninguna prisa en esperar cuarenta días más".

"El proyecto que merecen los cacereños es el originario y aquí no nos pueden engañar y convertir un macrocomplejo budista en un complejo pequeñito con una estatua de Buda", ha dicho Mateos, que ha recordado que la ciudad ya tiene una estatua de Buda, réplica de la que se pretende instalar y que se puede visitar en el Museo Casa Pedrilla, con la que "se nos dijo que iba a atraer mucho turismo pero que yo sepa a traído muy pocos turistas a la ciudad", ha apuntado.

Así las cosas, Mateos ha incidido en que el PP "va a velar por el interés de los cacereños y si el proyecto es el original de la estatua con varios templos o edificios financiados por varios países asiáticos y es verdad que esto no cuesta un duro a los cacereños y que es un revulsivo para el turismo de la ciudad vamos a decir sí, pero si lo que era un macrocomplejo se va a convertir en una estatua y un templo provisional para intentar lavar los cuatro años de pasividad del Gobierno de Cáceres nosotros no vamos a estar en ese juego", ha apuntado

"No vamos a comprometer 100 hectáreas que están pidiendo para lavar la pasividad de Salaya estos cuatro años. Si hemos esperado cuatro años, vamos a hacer las cosas bien y a ser transparentes y decir a los cacereños qué queremos montar allí y cuando lo sepamos lo vamos a contar y tomaremos una decisión. Nuestra postura es sí a un macrocomplejo budista si atrae turismo pero no a un lavado de cara".