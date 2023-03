El remanente Ayuntamiento de Cáceres financiará proyectos como rehabilitación muralla

Ep

La concejala de Economía del Ayuntamiento de Cáceres, María Ángeles Costa, ha señalado que el remanente de tesorería, procedente del superávit de 2022 y que alcanza los 16,32 millones de euros, se irá incorporando al presupuesto prorrogado con modificaciones puntuales como la que se llevará a cabo para poder realizar la segunda fase de rehabilitación de la muralla, que tuvo que paralizarse por falta de financiación.



"Nos comprometimos a hacer la muralla porque no queremos retrasar esa actuación", ha explicado la edil, que ha añadido que el pleito judicial con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (antes Ministerio de Fomento), sigue adelante al haber retirado la subvención que se concedió para este proyecto.



Cabe recordar que el consistorio cacereño ha presentado un contencioso-administrativo para reclamar la subvención de 1,2 millones de euros a la que optaba el proyecto a través del ministerio. Las obras comenzaron con fondos municipales el pasado mes de octubre pero se paralizaron por la falta de recursos.



La segunda fase de restauración de la muralla almohade actuará en el lienzo segundo, que es el comprendido entre la Torre de Hernando de Pizarro y la Torre del Horno. Concretamente se va a actuar en las inmediaciones de la Torre Redonda y la Torre del Aver, con todo su recorrido y los cubos que se ubican en esta dos superficies.



La obra la llevará a cabo la empresa Cabero Edificaciones SA, por un precio de adjudicación de 1.017.000 euros, a partir del proyecto que se aprobó por la UTE Vestues-Carmona-Cañones-Panta.



Para que pueda llevarse a cabo se convocará una Comisión de Economía "lo antes posible" con el objetivo de aprobar esa modificación presupuestaria y otras que se destinarán a otros proyectos para lo que Costa espera que cada grupo municipal "se retrate" y apoye estas actuaciones, aunque ha lamentado que "ya han entrado en campaña" y teme que "será un 'no por no en lugar de sumar y sacar adelante todos los proyectos que tiene la ciudad".



PRESUPUESTO 2023



Respecto a la renuncia a presentar el Presupuesto para 2023, la responsable de Economía ha asegurado que Cáceres no es el primer ayuntamiento que toma esta decisión debido a la imposibilidad de cuadrar un documento por la volatilidad de los mercados provocada por la crisis económica y el aumento de los precios.



"Después de haberlo pensado mucho y de hacer más de diez borradores de presupuesto era imposible de prever lo que estaba sucediendo en el mundo porque el mercado es muy volátil y es muy difícil llegar a tener un documento real de presupuesto, y decidimos no hacerlo".



Costa ha recordado que están prorrogados los de 2022 y que se llevarán a cabo modificaciones puntuales para ir incorporando las inversiones necesarias y llevar a cabo diversos proyectos para la ciudad.



En ese sentido, ha reiterado que la liquidación de cuentas de 2022 se ha presentado en un "tiempo récord" y arroja un remanente de tesorería que asciende a 16.323.000 euros "que ya está disponible para poder usarlo", según la concejala.



A la pregunta de por qué el superávit ha sido superior al de los dos años anteriores, Costa ha explicado que la ciudad está recibiendo más fondos de los que tenía previstos en parte debido a la recaudación de impuestos como el de plusvalía, que "ha supuesto un incremento del triple de lo que se tenía previsto ingresar", ha dicho.



Costa ha incidido en que el remanente se ha incrementado porque se aumenta lo que se está recaudando, al tiempo que ha defendido la ejecución del presupuesto de 2022 que ha alzanzado el 68%, lo que ha calificado como "buena ejecución".