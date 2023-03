La Diputación destina un millón para crear cooperativas energéticas en municipios pequeños

Ep.

La Diputación de Cáceres va a poner en marcha una nueva convocatoria de ayudas dotada con un millón de euros para impulsar la creación de cooperativas energéticas locales integradas por ayuntamientos, empresas y ciudadanía en municipios de menos de 5.000 habitantes.



Se trata de una iniciativa pionera en administraciones intermedias que busca poner en marcha instalaciones fotovoltaicas de consumo común en municipios pequeños, con lo que se conseguiría un ahorro energético de entre el 40 y el 50% en la factura.



Así lo ha anunciado el diputado de Medio Ambiente y Transición Ecológica, Alfonso Beltrán, en la presentación de una nueva convocatoria que se publicará en breve para ayudar a las entidades locales a la creación de estas comunidades energéticas de consumo común.



Este millón de euros se distribuirá entre los ayuntamientos beneficiarios siempre y cuando cumplan, en primer lugar, el requisito de que esas cooperativas energéticas estén formadas por la propia administración local, por empresas privadas y por personas físicas, ciudadanos y ciudadanas de la localidad.



"El principal objetivo de la política energética de la Diputación de Cáceres es impulsar la transición hacia energías limpias, un modelo de eficiencia energética, aprovechamiento de energías renovables, instalaciones de autoconsumo y movilidad sostenible, para lo que es fundamental la acción de las entidades locales, porque impulsarán la implicación de los vecinos en las comunidades energéticas locales y así se puede aprovechar de forma colectiva la generación de energía", ha sostenido Beltrán.



Todo esto se traducirá en inversiones locales, una mayor libertad de elección para los consumidores y una participación mayor de los ciudadanos en la transición energética, además de alcanzar precios competitivos con un importante ahorro para los ciudadanos.



Así, con este propósito, la Diputación de Cáceres ha decidido sacar el 'Programa Comunidades Energéticas', cuya convocatoria será publicada en breve y presentada a representantes municipales de la provincia el próximo miércoles 22 de marzo en unas jornadas que se celebrarán en el complejo cultural Santa María de Plasencia, a partir de las 9,30 horas.



LAS AYUDAS



Las actuaciones o proyectos seleccionados para esta convocatoria contarán con una ayuda de 150.000 euros para su financiación y puesta en marcha, un 85% aportado por la Diputación Provincial y un 15% por los ayuntamientos.



Aparte de este ahorro, el diputado ha recordado que estas cooperativas podrán, una vez constituidas, presentarse a las ayudas del IDAE, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, "a las que en las últimas convocatorias no se han presentado más que 45, y solo una extremeña, porque aún hay muy pocas creadas".



Además, Beltrán ha insistido en la diferencia del modelo que defiende la Diputación de Cáceres, que es la cooperativa en la que tenga presencia el ayuntamiento junto a la ciudadanía y a empresas privadas. "Hay un modelo implantado en la zona del Mediterráneo, en el que el ayuntamiento cede sus espacios y a cambio recibe una ayuda económica, pero lo que nosotros vamos a propiciar es que el ayuntamiento sea un socio más de la cooperativa", ha explicado.



Así, a la vez que se genera energía verde, ha incidido el diputado, "lo que conseguimos es que la propia cooperativa ejerza su gobernanza, decidan cómo gestionar su energía, teniendo en cuenta que es para autoconsumo".



A esto se añade que el excedente, la energía que no se consuma, la compañía comercializadora podrá reducirla en el importe de la factura o generar lo que se denomina "batería virtual", es decir, se va acumulando esa energía no utilizada y se hace uso de ella cuando se requiera. "Es un modelo -ha reiterado- completamente novedoso, que hará que en lugar de depender de la oferta que haga la compañía, ahora seremos nosotros, el pueblo, la administración local, los que gestionemos la energía verde".



Todo este proceso será tutelado por la diputación cacereña que se encargará de la dirección de obra desde el Área de Medio Ambiente y Transición Ecológica, y ayudará a elaborar los estatutos de la cooperativa a los municipios.



"Es decir, no consiste en dar una subvención y ya está, sino en tutelar para que esto llegue a buen puerto", ha incidido Beltrán, que ha recordado que otro requisito es que en ocho meses, desde la recepción de la ayuda, deben estar formadas esas comunidades energéticas.