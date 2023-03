Salaya plantea haya toros en Ferias de San Fernando si alguna empresa está interesada

Ep

El alcalde de Cáceres, Luis Salaya, ha anunciado que si alguna empresa está interesada en ofrecer festejos taurinos en las próximas Ferias de San Fernando "en los mismos términos que en la legislatura pasada".

De esta forma, lo ha indicado, en el Pleno ordinario a preguntas del concejal del PP, Pedro Muriel, sobre si el Gobierno local se planteaba la posibilidad de que hubiera toros en las próximas ferias una vez que han acabado los trabajos de reforma de la cubierta del coso Era de los Mártires.

Salaya ha explicado que, aunque hayan concluido las obras de la cubierta, la plaza no cumple con la normativa actual de seguridad y necesita de más actuaciones para poderse utilizar de forma recurrente, tal y como han advertido los técnicos.

No obstante, ha recalcado que "si alguna empresa está interesada" en ofrecer festejos taurinos, se solicitará un permiso "extraordinario" para que pueda llevarse a cabo.

Cabe recordar que la cubierta del coso cacereño ha sido reformada con cargo a una inversión de la Diputación de Cáceres con un montante total de 316.800 euros, de los que 47.527 han sido aportados por el ayuntamiento.

De celebrarse algún festejo taurino en las próximas Ferias de San Miguel sería el primero en los últimos cinco años ya que en esta legislatura no se ha llevado a cabo ninguno y en 2018 se intentó pero no salió adelante por parte de la empresa promotora que no lo consideró rentable.

El Pleno del Ayuntamiento de Cáceres aprobó en marzo de 2016, con los votos a favor de PSOE, Ciudadanos y Cáceres Tú, una moción para eliminar cualquier tipo de aporte económico y/o subvención municipal a la contratación y promoción de espectáculos taurinos en la ciudad.

El texto recogía que se eliminaran "tanto asignaciones directas, contrataciones, servicios municipales, promoción y adquisición de entradas o palcos para dichos espectáculos"; y, el PP presentó un recurso de reposición contra este acuerdo de pleno pero finalmente el consistorio sigue sin apoyar económicamente estos festejos