Rafael Mateos ofrece servicios dignos en barrios y revitalizar de verdad Ribera del Marco

El candidato del PP a la Alcaldía de Cáceres, Rafael Mateos, ha presentado esta tarde su proyecto político para la ciudad de cara a las elecciones del 28 de mayo en el que ofrece servicios "dignos" en todos los barrios y revitalizar "de verdad" la Ribera del Marco para que la ciudad "pueda crecer mirándola, paseándola y disfrutándola en toda su esencia".



"Año tras año se venía hablando de intervenir en la Ribera del Marco, pero hasta ahora no se ha hecho nada", ha señalado Mateos, que ha presentado un vídeo en el que se muestra un "proyecto tangible" para recuperar esta zona de la ciudad con "propuestas ejecutables, sensatas y muy pensadas".



El proyecto de revitalización del Marco de Cáceres incluye un corredor verde con espacios de ocio, parques infantiles, pasarelas naturales, merenderos y pérgolas para el disfrute de los cacereños respetando los usos tradicionales.



La atención a los barrios será también un eje de su programa electoral porque "hay vida más allá de Cánovas y de la plaza de San Juan", ha dicho el portavoz, que ha apostado por "cuidar los pequeños detalles" y ofrecer servicios "dignos" en las barriadas.



Aparte de los barrios y el medio ambiente, Mateos centrará su proyecto en la juventud, la cultura y el patrimonio, y la innovación y la empresa, para lo que propone captar proyectos tecnológicos, revitalizar el comercio y facilitar los trámites para los empresarios, así como rebajar la presión fiscal con un paquete de medidas para que la economía local "despegue" y se logre pasar del cartel de "Se vende" al de "Próxima apertura".



En temas de juventud, Mateos se compromete a ofrecer "opciones de ocio seguras y saludables", que el deporte base tenga el peso que merece, que las pistas se encuentren en buenas condiciones y abran a diario y, sobre todo, a lograr que el talento de los jóvenes revierta en Cáceres "para que aquí encuentren un trabajo que les resulte atractivo y les permita desarrollar su proyecto de vida".



En el eje de cultura y patrimonio, ha apostado por sacar provecho al sello Unesco y por que no se pierda "ni un euro" para restaurar elementos de la ciudad monumental como la muralla. "Cáceres se ha convertido en un destino de moda, no me extraña... El Museo Helga de Alvear ha acelerado ese proceso.

Pero también nuestra gastronomía, nuestra luz, nuestra forma de vivir y disfrutar", ha resaltado Mateos, que ha apostado por seguir atrayendo turistas pero de una forma equilibrada para que la economía no se resienta si falla este recurso.



REFLEXIÓN SOBRE LO QUE SE NECESITA



"El camino a la alcaldía es largo, es un trabajo de fondo... pero yo tengo ya un proyecto preparado que es fruto de muchas horas de esfuerzo, de miles de reuniones, de incontables llamadas, de trabajo a deshora y, sobre todo, de mucha reflexión sobre lo que necesita Cáceres", ha subrayado.



Mateos ha asegurado que su proyecto "va a devolver a Cáceres la fuerza que necesita", y ha mostrado su deseo de que la ciudad se "quite complejos" y "piense en grande" para "construir el Cáceres con el que todos soñamos", ha añadido, porque "esto no va de ir saltando charcos, de ir arreglando media docena de baldosas rotas, de poner el parche diario para escurrir el bulto".



"Gestionar una ciudad es mucho más serio. Es un ejercicio de responsabilidad enorme para el que de verdad me siento preparado", ha resaltado, al tiempo que ha señalado que "gobernar es trazar un plan coherente, realista, pegado al día a día, con visión de futuro... Y luego ejecutarlo".



UN EQUIPO "PROFESIONAL"



Respecto al equipo que le acompañará en la candidatura, que no se dará a conocer hasta el mes de abril, el candidato ha señalado que es "muy profesional" y "responsable". "Tengo claro lo que quiero para Cáceres. Y es que esta ciudad sea ese sitio en el que uno es feliz", ha concluido.



A la presentación del proyecto político de Rafael Mateos, que ha tenido lugar en Las Caballerizas, han asistido empresarios, responsables de colectivos sociales y culturales y también el presidente provincial del PP, Laureano León, y la presidenta regional, María Guardiola.



La líder regional del PP ha alabado la figura de Rafael Mateos porque frente "al aquí te pillo, aquí te miento", él es de los que "toman nota para ver cómo puede ayudar a la gente". "Yo no creo en la vieja y la nueva política sino en los buenos y malos políticos", ha subrayado, al tiempo que ha criticado a Fernández Vara y a Luis Salaya por su política de "Wallapop" intentando "vender proyectos todos los días".



León ha señalado que Cáceres necesita un alcalde como Mateos, "una persona valiente" que tomará decisiones porque "lo peor que le puede pasar a una ciudad es que no se haga nada por no meter la pata porque se condena a la ciudad a la muerte".



"Esta ciudad sabe lo que es un tripartito", ha recordado el dirigente 'popular', que ha señalado que "el único partido que tiene opción de gobierno para cambiar el signo político de la ciudad es el PP".