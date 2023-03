Bolaños reafirma "apuesta clara" del Gobierno para que gigafactoría se sitúe en Navalmoral

Ep.

El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha reafirmado este jueves la "apuesta clara e indiscutible" del Gobierno de España por que la gigafactoría de baterías radique en la localidad cacereña de Navalmoral de la Mata.



"Yo espero que esa gigactoría, a través del Perte o a través de otras líneas, radicará en Navalmoral de la Mata", ha reafirmado Bolaños en rueda de prensa en Mérida junto al presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, a preguntas de los periodistas sobre la situación de este proyecto.



En su intervención, el ministro ha reafirmado que el Perte del vehículo eléctrico "es una apuesta del Gobierno de España por establecer una nueva línea de negocio que sea muy importante", ha dicho.



De hecho, ha explicado que "de los 4.000 millones de euros que están para ese Perte ya se han licitado en torno a 2.000", tras lo que ha confirmado que habrá una segunda convocatoria, de la que no ha concretado la fecha pero sí ha avanzado que "no debiera demorarse demasiado".



VARA NO TIENE "NINGUNA DUDA" DE QUE SERÁ REALIDAD



Por su parte, el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha reiterado que no tiene "ninguna duda" de que el proyecto de gigafactoría de baterías en Navalmoral de la Mata "va a ser una realidad".



"Entre otra razones porque no sólo el Perte, hay muchas líneas financiación que en estos momentos están conversándose", y que según ha avanzado el presidente extremeño, tienen que ver son los Fondos de Ayuda a la Inversión Productiva, con los incentivos regionales o con el propio Perte del Ministerio de Industria, "que va a ser una realidad en los próximos meses", ha dicho.



En ese sentido, el presidente extremeño ha considerado que Europa va a reacción al Plan Biden "como tiene que reaccionar", que es "con independencia, con autonomía y con soberanía, y eso solo se llama inversión".



En ese sentido, el presidente extremeño ha abogado por "apoyar la inversión en Europa de la mayor parte de los productos de la cadena de valor del coche eléctrico y de la lucha contra el cambio climático", tras lo que ha aseverado que si finalmente se toma esa decisión "va a ser bueno seguro" para Extremadura, ha concluido.