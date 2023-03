Proyecto parque acuático Casar de Cáceres ya tiene declaración PREMIA

Ep

El parque acuático de Casar de Cáceres ha recibido este miércoles la declaración de Proyecto Empresarial de Interés Autonómico (Premia).

El portavoz de la Junta de Extremadura, Juan Antonio González, ha informado de que el Consejo de Gobierno ha aprobado esta declaración para un proyecto empresarial que creará más de 65 empleos.

La iniciativa de Casar de Cáceres es el tercer proyecto que cuenta con la declaración de Premia, después de una fábrica de cartón ondulado en Navalmoral de la Mata, que próximamente se pondrá su primera piedra, y la fábrica de diamantes sintéticos de Trujillo.

Según González, la declaración de Premia lleva aparejado un carácter "prioritario y urgente" para la administración, reduciéndose a la mitad los plazos ordinarios establecidos, además conlleva la declaración de utilidad pública o interés social y la concesión de forma directa de posible futuras subvenciones a efectos de empleo.

Junto con ello, ha explicado que este parque acuático en "breves fechas" recibirá, "si todo va bien", las autorizaciones ambientales para que posteriormente el ayuntamiento pueda conceder la licencia de obra.

Sobre los fondos que pudieran llegar a esta iniciativa empresarial, ha afirmado que el dinero público está establecido, independientemente del proyecto en cuestión, ya sea, ha dicho, a través de incentivos industriales o a través de otra línea de subvenciones.

El portavoz ha matizado que "lo que hace el Premia no es simplemente el tema de incentivos, lo que hace es acortar, fundamentalmente, los trámites administrativos, que creo que en estos momentos es la clave de bóveda de toda la gente que quiere invertir y es que, como se suele decir, que los papeles estén cuanto antes, pues eso es lo que permite el Premia. No es que a través del Premia vaya a tener más incentivos o no sino que se acortar los trámites burocráticos, y creo que esto es fundamental para los inversores que quieren venir a Extremadura".