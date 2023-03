Condenada a dos años de prisión una dependienta que se apropió más de 107.000 euros

La Audiencia Provincial de Cáceres ha condenado a dos años de prisión a una dependienta de una perfumería acusada de quedarse con 107.379 euros de productos vendidos.



Además, la Sala la condena a indemnizar en concepto de responsabilidad civil a la propietaria de la cadena de perfumería con la misma cantidad sustraída, así como pagar una multa de ocho meses con una cuota diaria de ocho euros.



La sentencia recoge como hechos probados que sobre todo en 2020 a raíz de quedarse sola en la tienda porque su supervisora se dio de baja por estar embarazada empezó a quedarse con el dinero de los artículos que vendía a los clientes.



Cuando ella vendía un producto entregaba el artículo y recogía el dinero en efectivo, pero o bien no entregaba ticket y no quedaba registrada la venta, o bien borraba la línea y anulaba del registro del ordenador la venta que acababa de hacer, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) en una nota de prensa.



Para que no se echara en falta el producto, muchas veces usaba el sistema informático implantado en la perfumería que se llama 'entre tiendas'. Para ello registraba el envío de los artículos a otras tiendas de la mercantil, pero no los enviaba físicamente porque ya los había vendido.



La sentencia no es firme y contra ella cabe interponer recurso de apelación ante la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.