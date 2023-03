Guardiola urge a Vara que defienda a los extremeños de "una vez" ante el cierre de Almaraz

La presidenta del PP de Extremadura, María Guardiola, ha exigido al presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, que defienda a los extremeños "de una vez" y sea "coherente" ante el cierre de la Central Nuclear de Almaraz.



"Hoy sabemos que Pedro Sánchez no va a prolongar la vida de la Central de Almaraz, lo ha confirmado tajantemente en Extremadura la portavoz del Gobierno", ha lamentado la líder de los 'populares' extremeños, quien ha considerado que éste es "otro mazazo más del sanchismo" a la región y se ha preguntado por "¿cuántos más hay que aguantar?".



En este sentido, la 'popular' ha asegurado que ella no va a permitir que Sánchez "siga atacando" los intereses de Extremadura e "ignore" las decisiones de la Asamblea de Extremadura, según ha informado el PP en una nota de prensa.



De este modo, Guardiola ha recordado que en septiembre el parlamento extremeño aprobó una propuesta del PP para prorrogar la vida útil de la central nuclear y "Vara y el PSOE votaron a favor".



Ante ello, la presidenta del PP ha criticado que "hoy vuelve la sumisión" y que, ante los "agravios" de Sánchez a Extremadura "el presidente de la Junta calla", algo que ella no va a hacer, ha aseverado.



"No voy a permitir que Sánchez siga atacando los intereses de Extremadura y que ignore las decisiones de nuestro parlamento", ha asegurado, por lo que ha exigido a Fernández Vara que defienda a los extremeños "de una vez" y sea "coherente". "Que lo que dice que defiende aquí, lo defienda con vehemencia en Madrid, porque esa es su obligación", ha sentenciado.