DOP Cereza del Jerte trasladará valor añadido que le aporta ser un producto especial

Las XII Jornadas Técnicas organizadas por el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Cereza del Jerte, celebradas este miércoles en Cáceres, han finalizado de una forma "muy satisfactoria" tanto por la participación de expertos como por la afluencia de público, que ha superado las 170 personas.



La principal conclusión de las jornadas es que las Picotas del Jerte son un producto "especial y limitado", motivo por el que la Denominación de Origen centra sus esfuerzos en que este valor añadido sea conocido por el consumidor final.

La presidenta de la Denominación de Origen Protegida Cereza del Jerte, Clara Prieto, ha explicado que "vamos por buen camino, pero queda trabajo por hacer".



Así, indica que uno de los principales retos es "conseguir que el consumidor final sepa que la picota no está disponible toda la temporada, sino que solo crece durante un tiempo determinado".



Además, es una fruta que se desarrolla en el terreno acotado por la demarcación geográfica, por lo que la producción es limitada y no se puede ampliar. Estos factores "aportan un valor añadido al producto, que cuenta con una calidad superior y un sabor distinto".



Otro de los principales retos a los que se enfrenta la D.O.P Cereza del Jerte es el relevo generacional, que "no está garantizado".

Para hacerle frente, "hace falta que los jóvenes se den cuenta de que la Cereza del Jerte es un producto del que se puede vivir, pero para ello hace falta trabajarlo y cuidarlo a largo plazo".



Las XII Jornadas Técnicas de la Picota del Jerte fueron inauguradas por el director general de Agricultura y Ganadería de la Junta de Extremadura, Antonio Cabezas.



A partir de ese momento, tuvieron lugar varias ponencias y una mesa redonda donde se trataron la situación actual de las Cerezas del Jerte, así como sus perspectivas de futuro. En los debates participaron expertos de distintos ámbitos dentro del sector agroalimentario.



El Consejo Regulador de Denominación de Origen Protegida Cereza del Jerte es una entidad que trabaja para promocionar y certificar el origen y la calidad de los productos protegidos.