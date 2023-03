PSOE impugna el presupuesto Ayuntamiento de Nuñomoral por "irregularidades"

Los socialistas indican que ya reprobaron al alcalde, Juan Carlos Sendín, del PP, que el presupuesto inicial "no se ajustaba en su elaboración y aprobación a los trámites establecidos por la Ley".

El PSOE señala que no comprende que el primer edil, en el cargo desde 2007, haya considerado una "buena idea" aprobar un presupuesto anual el último día del año, "saltándose todas las prescripciones legales y sin informar debidamente a la oposición".

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Nuñomoral, Miguel Ángel Velaz, ha recordado que, de acuerdo a ley debería haberse sometido a Pleno antes del 15 de octubre, lo cual "claramente no se hizo".

Los concejales socialistas apuntan otra serie de cuestiones de las que "adolecían" los presupuestos municipales para 2022 que "finalmente han sido frenados".

Concretamente, se trata del gasto de personal en el que se proponía un incremento del 13% cuando sólo estaba permitido el 3,5%, así como a la "manifiesta insuficiencia en los ingresos con relación a los gastos presupuestados, es decir entra menos dinero de los que se prevé gastar".

Velaz considera "vergonzoso" este suceso y que la situación resulta "incomprensible", teniendo en cuenta "los años que llevan el alcalde y el secretario en el ayuntamiento", por lo que creen que "es imposible que no fueran conscientes que esos presupuestos eran 'ilegales' y que no se podían proceder de esa forma. Esto demuestra la desidia y la mala gestión".

Los concejales socialistas comentan que al no presentarse las cuentas generales y no disponer de información suficiente no pueden conocer la "fotografía real" de la contabilidad del ayuntamiento ni hacer estimaciones sobre necesidades reales del municipio.