Ministerio de Agricultura moviliza 21 millones para modernizar regadíos en Valle del Jerte

La directora general de Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria, Isabel Bombal, ha participado, en Piornal, en el acto de suscripción de seis convenios, firmados entre el presidente de SEIASA, Francisco Rodríguez Mulero, y los representantes de las comunidades de regantes de Piornal, Valdastillas, Navaconcejo, Tornavacas, Barrado y Jerte.



Al acto han asistido el subdelegado del Gobierno en Cáceres, José Antonio García Muñoz, y la consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio, Begoña García Bernal, entre otras autoridades.



En su intervención, la directora general ha resaltado la importancia del regadío español, que alcanza ya los 3,8 millones de hectáreas, de las cuales más de la mitad cuentan con sistemas de riego localizado, lo que demuestra el esfuerzo de las administraciones públicas y las Comunidades de Regantes por impulsar regadíos modernizados, más eficientes, sostenibles y rentables.



Asimismo, Isabel Bombal ha destacado el volumen de inversiones que está movilizando el ministerio en Extremadura a favor de los regadíos sostenibles, que es superior a los 110 millones de euros, con las actuaciones previstas dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el convenio con SEIASA y la Junta de Extremadura y las obras que financia el ministerio con fondos propios en la zona regable centro de Extremadura.



Por su parte, Begoña García ha resaltado el compromiso de la SEIASA con el regadío extremeño, y ha subrayado la inversión en el regadío de montaña del Valle del Jerte por parte de la mencionada sociedad. "Sois una pieza fundamental para el presente y futuro del regadío extremeño".



Estas actuaciones se suman a las actuaciones que lleva realizando la Consejería de Agricultura desde el 2017, con una inversión que supera los 6 millones de euros en el regadío de montaña de la región.



Además, ha recordado que los fondos provenientes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España van a permitir que las comunidades de regantes de la zona inviertan en unas infraestructuras que permitan mejorar el uso eficiente del agua.



Begoña García ha indicado que el regadío y el agua son fundamentales para fijar la población en el medio rural, "son piezas imprescindibles en el desarrollo de esta región".



AHORRO DE AGUA Y EFICIENCIA CONTRA LA SEQUÍA



El objetivo común y principal de las seis actuaciones es el ahorro de agua para afrontar posibles periodos de sequía, mediante la construcción de balsas de almacenamiento, la mejora de la red de distribución del riego y la medición de caudales para ajustar los consumos.



En conjunto, las obras beneficiarán a 1.892 regantes que cultivan 1.608 hectáreas en los términos municipales de Piornal, Valdastillas, Navaconcejo, Tornavacas, Barrado, Arroyomolinos de la Vera, Gargüera y Jerte, en la provincia de Cáceres.



La modernización de los regadíos de montaña exige actuaciones con proyectos especialmente complejos, debido principalmente a las dificultades orográficas.



Son seis los proyecto impulsados. Por un lado, el proyecto de infraestructuras de regulación y red de riego de los regadíos tradicionales de montaña de la Comunidad de Regantes de Piornal, que cuenta con un presupuesto de 1.017.502 euros (IVA no inc.) para 32 hectáreas que cultivan 159 regantes.



Por otro lado, el proyecto de infraestructuras de almacenamiento y red de riego de los regadíos tradicionales de montaña de la Comunidad de Regantes de Valdastillas, con un presupuesto de 2.531.740 euros (IVA no inc.) para 230 hectáreas que cultivan 238 regantes.



El proyecto de infraestructuras de almacenamiento y red de riego de los regadíos tradicionales de montaña de la Comunidad de Regantes de San Jorge, en Navaconcejo, con un presupuesto de 3.732.157 euros (IVA no inc.) para 465 hectáreas que cultivan 600 regantes.



También el proyecto de infraestructuras de almacenamiento y red de riego de los regadíos tradicionales de montaña de la Comunidad de Regantes de Tornavacas, con un presupuesto de 2.724.444 euros (IVA no inc.) para 131 hectáreas que cultivan 314 regantes.



También está el proyecto de infraestructuras de almacenamiento y red de riego de los regadíos tradicionales de montaña de la Comunidad de Regantes Barrado, con un presupuesto de 4.641.180 euros (IVA no inc.) para 407 hectáreas que cultivan 176 regantes.



Finalmente, el proyecto de infraestructuras de almacenamiento y red de riego de los regadíos tradicionales de montaña de la Comunidad de Regantes Jerte (Cáceres), con un presupuesto de 6.542.7848 euros (IVA no inc.) para 343 hectáreas que cultivan 405 regantes.



MODERNIZACIÓN DE REGADÍOS EN EXTREMADURA



Hasta este momento, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación tiene programada para Extremadura una inversión, a través de SEIASA, de 60,82 millones de euros en materia de modernización de regadíos, con cargo al "Plan para la mejora de la eficiencia y la sostenibilidad en regadíos" del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.



En este marco, están previstas 11 actuaciones: tres en la Fase I, por valor de 27,13 millones de euros y 8 en la Fase II, por 33,70 millones de euros (IVA no incluido).



Al margen de los fondos del PRTR, la inversión ya ejecutada por el ministerio en Extremadura, a través del convenio ordinario con SEIASA, se cifra en 129,14 millones de euros (IVA no incluido), a través de 31 actuaciones para 18 comunidades de regantes, que han permitido modernizar una superficie de 132.624 hectáreas, beneficiando a 23.925 regantes.