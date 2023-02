Salaya augura que no habrá "desbandada" en su lista electoral

Ep.

El alcalde de Cáceres, Luis Salaya, que repite como cabeza de lista del PSOE en las próximas elecciones municipales de mayo, ha indicado que elaborará la lista que le acompañará en los comicios "lo más tarde que le deje su partido", al tiempo que ha augurado que no habrá "desbandada" de nombres en su candidatura porque las perspectivas del partido son las de gobernar en la ciudad "y eso facilita mucho las cosas".

Al ser preguntado este martes sobre cuándo dará a conocer los nombres de las personas que le acompañarán en la candidatura municipal, ha respondido que, desde que ocupa responsabilidades políticas, ha intentado agotar los plazos.

"Es lo que mejor me ha funcionado siempre según mi experiencia anterior; es una forma de trabajar que llevo desde que ocupo responsabilidades públicas y me ha funcionado bien y no me quejo", ha añadido.

"No tendremos ningún problema ni para confeccionar las listas ni para aprobarlas porque las perspectivas son de Gobierno y en mi partido y mi entorno todo el mundo cuenta con que vamos a gobernar y eso facilita mucho las cosas", ha subrayado.

Por eso, ha indicado que en el PSOE de Cáceres no se verán "desbandadas" de compareños queriéndose ir a la Junta de Extremadura "o a otros espacios más seguros como podremos ver en otros partidos", ha puntualizado, "sino que veremos que mucha gente quiere venir en listas municipales y eso facilita mucho la confección de las listas".

APEADERO EN CAPELLANÍAS

Por otra parte, Salaya ha sido interpelado por las declaraciones del presidente de la Junta de Extremadura la pasada semana en Bruselas, donde dijo que se están terminado las plataformas ferroviarias en los espacios industriales de Navalmoral, Mérida y Badajoz, y que "en Cáceres habrá apeaderos ferroviarios que van a conectar con todos los puertos de mercancías de la Península Ibérica", ha remarcado.

A este respecto, el alcalde cacereño ha señalado que la creación de este apeadreo en el polígono industrial de Capellanías "entró en la planificación logística de Extremadura" y "hemos peleado mucho para que esto sea así".

"No se pide nada extraordinario sino que Cáceres tenga las mismas condiciones que el resto de Extremadura para servir como polo industrial", ha añadido.

"Entendemos que tenemos que pensar en un escenario en el que, en los próximos años, no solo se dé servicio al polígono de Capellanías sino a toda la ciudad", ha dicho, en alusión a otros proyectos industriales que se van a ubicar en esa zona como el CCGreen.

Respecto a la financiación de este apeadero ferroviario, el regidor cacereño ha insistido en que este proyecto está incluido en la planificación logística de Extremadura y "hay una parte importante que puede ser con fondos europeos" pero "no hay que cerrarse a otras opciones", ha dicho, por lo que, cuando se plantee el apeadero puede estar impulsado por empresas privadas para que puedan desarrollar su actividad alrededor.

Finalmente, ha sido preguntado sobre el proceso de los presupuestos participativos, un paso previo para poder aprobar las cuentas para 2023, a lo que ha respondido que espera que se "abra pronto" pero, a la vez, ha pedido a la concejala de Economía que "no haga estimaciones sobre los plazos concretos".

Salaya ha hecho estas declaraciones este martes tras la rueda de prensa en la que ha presentado el acuerdo con los sindicatos en materia de personal municipal.