PP-Cáceres asegura que los bomberos desaconsejan la quema del pelele en el Paseo Alto

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Cáceres, Rafael Mateos, ha asegurado que la decisión de volver a llevar la quema del pelele a la Plaza Mayor no es porque el equipo de Gobierno haya escuchado las peticiones de los mayores, sino porque los bomberos desaconsejan la quema de este personaje en el Paseo Alto por motivos de seguridad, ya que ese día se prevén fuertes vientos y esta zona está poblada de árboles.

Por ello, Mateos ha acusado al alcalde Luis Salaya de "mentir" y de estar "ante un nuevo bandazo" del Gobierno local. "No se pueden dar volantazos sin parar", ha asegurado el portavoz 'popular', quien ha ironizado con que "de repente", las esculturas de Da Vinci de la exposición de La Caixa, ni la carpa de plástico del carnaval "ya no son un problema".

"No nos venda que el cambio es por atender a nuestros mayores. No nos tomen el pelo. No mienta", ha asegurado Mateos en sus redes sociales, al tiempo que ha insistido en que "no hay un plan para Cáceres y con gestos como este, vuelve a quedar claro".

Por ello, ha pedido "más respeto y menos improvisación" porque "llevar las riendas de la ciudad es algo serio".