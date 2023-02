Tres comarcas del sur de la provincia se unen para presentar Plan Sostenibilidad Turística

Las comarcas de la provincia de Cáceres de Miajadas-Trujillo, Sierra de Montánchez-Tamuja y Tajo-Salor-Almonte trabajarán conjuntamente hasta el próximo 6 de marzo para presentar el Plan de Sostenibilidad Turística de forma conjunta a la convocatoria extraordinaria en el marco de los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.



En concreto, esta nueva convocatoria extraordinaria persigue la selección y financiación de proyectos destinados a apoyar la transformación de los destinos en polos de innovación turística, y tiene un plazo de presentación de solicitudes hasta el próximo 6 de marzo, con lo que "debemos ser muy ágiles en la redacción del proyecto y la presentación de la candidatura", ha señalado el presidente de la Diputación de Cáceres, Carlos Carlos.



De este modo, el presidente se ha reunido este martes con representantes de los citados territorios a los que ha explicado que ya son cinco planes de Sostenibilidad Turística en Destinos los que, bajo el amparo de la Diputación de Cáceres, han acudido a las diferentes convocatorias del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, y cuyas candidaturas se han resuelto exitosamente, "inyectando en la provincia casi 19 millones de euros".



"Desde la Diputación de Cáceres consideramos que esta convocatoria es una buena oportunidad para presentar un proyecto de Plan de Sostenibilidad Turística conjunto para las comarcas de Miajadas-Trujillo, Sierra de Montánchez-Tamuja y Tajo-Salor-Almonte, aprovechando puntos comunes de esta franja del territorio y su posicionamiento turístico, bajo el paraguas 'Tierra de Cáceres y Trujillo'", ha apuntado el presidente.



En esta primera reunión con representantes de las tres comarcas, el presidente, junto con el equipo que prestará la asistencia técnica para la redacción del proyecto, ha hecho un repaso por los requisitos fundamentales que se han de cumplir para optar a las ayudas.



Por ejemplo, es necesaria la adaptación al cambio climático de las actuaciones, la participación social de todos los agentes del territorio y el consenso en las actuaciones, el equilibrio territorial, la gestión de los espacios naturales, la sostenibilidad económica de las actuaciones, la inteligencia turística, etc.



"Es decir, actuaciones que promuevan de una manera equilibrada y solidaria entre los municipios de las tres comarcas, la sostenibilidad social, la sostenibilidad ambiental y la sostenibilidad económica", ha apuntado.



Asimismo, ha recordado que se deben priorizar aquellas inversiones que sean relativamente ágiles en ejecución y compatibles con las que ya se están desarrollando, de modo que no haya duplicidades, ya que hay actuaciones que se están llevando a cabo a través de otros programas como Diputación Desarrolla, los programas Edusi u otros que se llevan a cabo a través de los Grupos de Acción Local o de las Mancomunidades.



"Debemos potenciar este territorio de Tierras de Cáceres y Trujillo como un destino turístico diferente al del resto de comarcas de la provincia, diferente y competitivo, por lo que os pediría que a la hora de consensuar las inversiones y actuaciones que recojamos en este plan, seáis un único destino y no penséis en el beneficio local para cada uno de vuestros municipios o vuestras empresas, sino en el beneficio conjunto para todo el territorio y para el tejido empresarial del mismo", ha indicado.



EXPERIENCIA PREVIA



En su intervención, el presidente ha recordado el éxito de las candidaturas previas presentadas que corroboran "una experiencia fundamentada en la redacción y presentación de planes de este tipo y, lo que es más importante, en la aprobación de los mismos".



Los Planes de Sostenibilidad Turística en Destino aprobados hasta ahora son el de Ambroz Cáparra, con 23 municipios y un presupuesto de 2,4 millones de euros; el de La Vera-Valle del Jerte, que incluye 30 municipios y 4 millones de euros; el de Sierra de Gata-Las Hurdes, con 26 municipios y 2,5 millones de euros; el de los Territorios Unesco Grand Tour, que implica a 47 municipios y cuenta con 7 millones de euros, y el del Valle del Alagón, que afecta a 27 municipios y está dotado con 3 millones de euros.



A la experiencia de contar con cinco planes en marcha se suma el trabajo que ya se hizo en 2019, partiendo de un diagnóstico participativo, para la elaboración del Plan Estratégico de Márketing Turístico Sostenible de la provincia de Cáceres 2020-2030, en el que se identificó y consensuó la "gran oportunidad de aprovechar esta franja del territorio bajo el paraguas Tierras de Cáceres y Trujillo".



Como puntos a destacar de este territorio, se señalaron su posicionamiento sur en la provincia, un territorio de contraste entre la cultura urbana y rural, sus ejes de comunicación, historia, cultura y arte -Cáceres, Ciudad Patrimonio de la Humanidad o Trujillo, Tierra de conquistadores-, ecosistemas de la dehesa y la estepa y su gastronomía y productos agroalimentarios, entre otros, según informa la Institución provincial cacereña en una nota de prensa.



En definitiva, con el plan 'Tierras de Cáceres y Trujillo' y con el de 'Campo Arañuelo', con cuyos agentes del territorio se reunirá el presidente este jueves para comenzar también con el proyecto y presentarlo a la convocatoria extraordinaria de 2023, "estaría cubierta toda la provincia, es decir, todos los territorios contarían con una herramienta como es un Plan de Sostenibilidad Turística en Destino para avanzar en su desarrollo y aprovechar las potencialidades y las características únicas de cada comarca", ha sentenciado Carlos.