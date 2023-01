Las enfermeras del complejo hospitalario de Cáceres protestan por la falta de personal

Ep

Profesionales del complejo hospitalario por la falta de personal en numerosos servicios del Hospital Universitario de Cáceres (HUC) y en el San Pedro de Alcántara, que les obliga a cubrir las bajas de sus compañeros en sus días libres.



Con pancartas en las que se podía leer 'No hay seguridad con esta sanidad', 'Más sanitarios son necesarios', 'Plantilla insuficiente, lo sufren los pacientes', 'El cinismo y la traición os costará el sillón' y 'Con engaños no se ganan los escaños' o 'Luchamos contra la deshumanización de la sanidad', se han concentrado a las puertas de la Gerencia del Servicio Extremeño de Salud (SES) en la calle San Pedro de Alcántara de la capital cacereña, donde han leído un manifiesto.



En declaraciones a los medios, Flor Avís, enfermera del HUC, ha criticado la falta de personal en ambos hospitales cacereños donde "no se cubren las bajas del personal", lo que hace que los compañeros tengan que trabajar en sus días libres para hacer el turno de las personas que están de baja.



"Tampoco llegan los refuerzos y ahora con la campaña de gripe no se ha reforzado ningún servicio y las urgencias se colapsan", ha indicado Avís en declaraciones a los medios, en las que ha señalado que "ya no se puede más con la carga de trabajo", ya que, por ejemplo, en el HUC sigue el mismo personal que cuando se abrió pero "con el triple de trabajo".



Avís ha insistido en que la ratio enfermera-paciente y auxiliar-paciente "no se cumple" y "el trabajo sale adelante a costa de nuestras espaldas", ha subrayado, porque "muchas veces" la plantilla está "bajo mínimos", sobre todo los fines de semana.



"Hay que decirle a la población que no se puede poner enferma un fin de semana porque no hay personal", ha recalcado, al tiempo que ha pedido una reunión con los responsables sanitarios pero "sin sindicatos ni directivos", ya que no quieren intermediarios y prefieren hacerles llegar su situación de forma directa. "Ya no podemos más", ha añadido.



Cabe recordar que el personal de enfermería del HUC y del San Pedro de Alcántara de Cáceres lleva desde el 1 de diciembre protestando a las puertas de los hospitales por la falta de personal y, este lunes, han preferido trasladar sus reivindicaciones al centro de la ciudad. "Si no se nos hace caso, seguiremos movilizándonos" ha concluido.



En el manifiesto que se ha leído a las puertas de la Gerencia del SES, se insiste en que la situación se ha convertido ya "en insostenible" porque la cobertura de los contratos de bajas que se prevén largas "es casi inexistente", por lo que el resto de trabajadores se ven obligados a cubrir esos turnos y "están agotados".



"Esto genera una demasía en la deuda de días a los trabajadores, a los que además en múltiples ocasiones se les deniegan esos días libres solicitados, al estar siempre en mínimos históricos", por lo que reivindican "personal suficiente para garantizar una atención y unos cuidados de calidad", recoge el texto del manifiesto.



Por todo ello, solicitan que se contraten íntegramente las bajas y reducciones de jornada, que se concedan los días que se piden para librar, que se amplíen las ratios de enfermeros y auxiliares por paciente, y que se cese a la dirección de enfermería del área de Salud de Cáceres por la "mala gestión" que está realizando.