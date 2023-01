La romería de San Blas de Cáceres prepara 7.000 roscas de anís y 8.000 cordones del santo

Ep

Cáceres se prepara para vivir en la primera semana de febrero dos de sus citas populares más tradicionales, la fiesta de Las Candelas, con la procesión el jueves día 2, y la romería de San Blas, que volverá a llenar este popular barrio de cacereños el sábado día 4, con una jornada festiva en la que se espera vender unas 7.000 roscas de anís y 8.000 cordones del santo.



Los detalles de la programación se han presentado este martes por parte del La concejala de Festejos, Fernanda Valdés; el concejal de Participación Ciudadana y Barrios, David Holguín; Jacinta Pablo, en representación de la Asociación de Vecinos de San Blas, y los párrocos de San Mateo, José María Borreguero, y San Blas, Antonio Pariente.



Este último ha incidido en que la romería de San Blas es un punto de encuentro de todos los cacereños en pleno centro de la ciudad y para ello se ha diseñado un programa festivo con actuaciones musicales de folclore, mesas de ofrendas, degustaciones populares y venta de roscas y cordones del santo, que se podrán adquirir al precio de 1,20 y un euros, respectivamente.



El año pasado se hicieron 4.500 roscas y a las tres de la tarde ya se habían agotado por lo que este año se comprarán unas 6.000 o 7.000 roscas, y se han confeccionado unos 8.000 cordones. De la venta de estos productos el año pasado se sacaron en limpio 7.000 euros, 5.000 de los cuales se donaron a Cáritas, y otros 2.000 para los voluntarios que trabajan en la parroquia con las personas más desfavorecidas, a las que se les paga el alquiler y otros gastos que no pueden afrontar, según ha explicado el párroco.



En cuanto a la programación prevista para la romería, el día 2 a las 13,00 horas será la misa de los otorrinos, cuyo patrón es San Blas, y desde las nueve de la mañana del viernes 3 de febrero la ermita ya estará abierta para recibir alumnos de varios colegios y ya se podrán comprar roscas. Ese mismo día, a las 17,00 horas se celebrará la misa del santo y la procesión por los alrededores de la ermita, y la jornada terminará con la actuación del grupo local Trébol.



El sábado 4 de febrero, día de la romería, comenzará a las 12,30 horas con una degustación de prueba de cerdo. El año pasado se dieron más de 800 raciones y este año se espera superar, según ha explicado en la presentación Jacinta Pablo, de la asociación vecinal.



También se contará con la colaboración del colegio Diocesano que dispondrá una ludoteca y juegos populares para los niños más pequeños, y varias ong's mostrarán sus trabajos, además de disfrutar de un mercadillo de 'achiperres', un pasacalles de adultos y niños ataviados con trajes regionales que podrán participar en un concurso, y una representación del Jarramplas de Piornal.



Las actuaciones musicales comenzarán a las 12,00 horas con el concierto del grupo Trébol; después, la asociación cultural El Redoble, ofrecerá un taller inicial a las 15,30 horas antes del concierto de las 16,00 horas para enseñar a bailar la jota más característica de la ciudad. La jornada musical concluirá con la actuación del grupo Cerandeo, a las 17,30 horas, que pondrá sobre el escenario de San Blas sus composiciones de temas populares de Extremadura.



La romería de San Blas, que se remonta al siglo XV es una de las citas más populares de la ciudad que se ha venido celebrando de forma ininterrumpida excepto un año en la década de los 50, en el que no se pudieron hacer roscas por la escasez de harina, y en el año 2021 por la pandemia de Covid-19, ha recordado Pariente.



LAS CANDELAS



En cuanto a la fiesta de Las Candelas, el párroco de San Mateo, José María Borreguero, ha explicado que, aunque no cuenta con una romería, también tiene mucha tradición en la ciudad. Se celebra el 2 de febrero también con un carácter solidario porque hay una mesa de ofrendas en la que se venden los productos que aportan los ciudadanos y cuya recaudación se destina a Cáritas.



También hay un taller de mujeres de Cáritas que todo el año hacen bordados que se venden en estos días con la instalación de un puesto en la ermita de las Candelas, en la que también se pueden comprar roscas. "Esta fiesta es más casera, más familiar", ha dicho el párroco, que ha agradecido a los vecinos su implicación en la cita, que supone un encuentro vecinal en torno a los actos religiosos como la procesión y la misa, así como la presentación de los niños nacidos en el último año a la virgen.



El concejal de Participación Ciudadana, David Holguín, ha agradecido la labor y la implicación de las parroquias y los vecinos para poder celebrar estas fiestas. "Las tradiciones debemos mantenerlas y preservarlas de generación en generación para que perduren en el tiempo y las generaciones mantengan el espíritu vivo de Las Candelas y San Blas", ha dicho.



Por su parte, la concejala de Cultura, Fernanda Valdés, ha explicado que se trata de una fiesta que apuesta por el folclore de la tierra y ha incidido en la importancia de "seguir con las tradiciones de los barrios para que no se pierda nuestra historia".