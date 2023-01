El Cuponazo de la ONCE del pasado viernes reparte 80.000 euros en Cáceres

El Sorteo del Cuponazo de la ONCE de este pasado viernes, 20 de enero, ha dejado parte de su suerte en Cáceres donde se han vendido dos cupones del número 78785, series 036 y 037, premiados con 40.000 euros cada uno de ellos.



En esta ocasión, Alfonso Rodríguez Martín, afiliado vendedor con apenas cuatro meses de antigüedad, ha vendido por TPV los dos cupones del número agraciado, en el quiosco situado en la avenida Antonio Hurtado número 2 de la capital cacereña, según informa la ONCE en una nota de prensa.



El citado vendedor relata que estos dos cupones corresponden a dos bonos semanales de dos clientas a las que hace unos años también les tocó un premio mayor jugando este mismo número, por lo que han manifestado una "gran alegría" al ver "recompensada" de nuevo su "fidelidad" con los sorteos de la ONCE.