Arranca el programa formativo Isla IV de Diputación con una jornada de lenguaje inclusivo

El programa formativo 'Isla IV Acciones de igualdad y no discriminación' de la Diputación de Cáceres ha comenzado en la capital cacereña con una jornada de lenguaje inclusivo.

Así pues, hasta el 23 de marzo este programa recorrerá varios municipios de la provincia cacereña donde se desarrollarán jornadas de diferentes temáticas para fomentar la igualdad de oportunidades y la prevención de la violencia de género.



En concreto, en esta primera jornada, que se llevó a cabo en el edificio Pintores 10 de Cáceres, se abordó el lenguaje inclusivo, de la mano de la profesora María Luz Parro, quien impartió la idea de que el lenguaje tiene una doble finalidad: comunicativa y cognoscitiva, "ya que está orientado tanto a comunicar pensamientos y emociones como a adquirir conocimientos".



A partir de aquí, Parro hizo hincapié en que "el sexismo lingüístico consiste en el uso discriminatorio que se hace del lenguaje por razón de sexo y en el empleo de términos con un significado diferente según se aplique a hombres o a mujeres".



Según sus palabras, "el lenguaje es una expresión de nuestro pensamiento, un reflejo de usos y costumbres de una sociedad o cultura, por lo que, a lo largo de mucho tiempo, el lenguaje ha sido también fuente de violencia simbólica, una herramienta más a través de la cual se ha naturalizado la discriminación y la desigualdad que históricamente ha existido".



A lo largo de la sesión, destinada tanto a formadores como a participantes del proyecto Isla IV, se ha reflexionado sobre la influencia del lenguaje en la construcción social de género (masculino genérico, formas de tratamientos, duales aparentes...); técnicas de comunicación desde una perspectiva de género (roles y estereotipos, medios de comunicación como instrumento de cambio social...), o elaboración del uso no sexista del lenguaje (elaboración de textos y mensajes, pautas para un uso no sexista), entre otros puntos.



"Si lo que no se nombra no existe, la mujer ha quedado invisibilizada en la lengua durante siglos, lo que ha contribuido al mantenimiento de los roles de género", ha incidido Parro en la inauguración de este programa promovido por la diputación cacereña y cofinanciado al 80% por el Fondo Social Europeo, en el marco del Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación (Poefe), según informa la Institución provincial cacereña en una nota de prensa.



Por su parte, la diputada de Políticas Sociales e Igualdad, Amelia Molero, ha recalcado que el objetivo de la institución provincial con el 'Isla IV Acciones de igualdad y no discriminación' es "poner nuestro granito de arena para fomentar la igualdad de oportunidades de mujeres y hombres, la sensibilización y la prevención de la violencia de género, facilitar la participación social de las mujeres y superar cualquier tipo de discriminación por razón de sexo".



SIGUIENTES CITAS



Además de esta jornada que ha tenido lugar sobre el lenguaje inclusivo, en los próximos días el programa visitará Miajas, el día 27 de enero con la jornada 'Potenciación y empoderamiento de la mujer'. El día 30 se desplazará a Hoyos con la celebración de un taller de prevención de violencia de género.



'La mujer inmigrante en poblaciones con baja natalidad', es el título de la actividad que tendrá lugar el 8 de febrero en Navalmoral de la Mata, mientras que en Moraleja el 28 de febrero se desarrollará un 'Encuentro de mujeres emprendedoras en el medio rural'. Ya en marzo, concretamente el día 23 en Hervás se abordará la 'Conciliación familiar y formación'.



Por tanto, puede participar en estas jornadas cualquier persona interesada en las temáticas previa inscripción en formularios que se irán publicando en las redes sociales de Isla IV, así como en la página de la Diputación de Cáceres.