Unidas Podemos asegura que "medidas estrellas" del Gobierno de Cáceres son sus propuestas

El grupo municipal de Unidas Podemos (UP) en el Ayuntamiento de Cáceres ha asegurado que las principales medidas que está anunciando el Gobierno local del PSOE son propuestas que la formación morada planteó para la aprobación de los diferentes presupuestos en esta legislatura.

La marca 'Cáceres, ciudad de festivales', que se lleva como lema a la próxima edición de Fitur, la gratuidad del bus, la promoción de vivienda pública de alquiler joven y asequible, o la creación de carriles bici, son algunas de estas medidas de UP acordadas con el Gobierno de Luis Salaya para apoyar los presupuestos.

"Agradecemos profundamente al PSOE que haga de las medidas del programa de Unidas Podemos su bandera y sean sus medidas estrella", ha ironizado Consuelo López, portavoz municipal de la coalición morada, que se felicita de que "muchas de las grandes medidas estrellas anunciadas por el equipo socialista formen parte del modelo de ciudad defendido por la coalición".

Sin embargo, reprocha al equipo de Luis Salaya y al propio alcalde que "incurren en una falta de elegancia total, hasta cierto punto en cierta deslealtad, cuando no informan a los medios de comunicación y a la ciudadanía de que sus mejores obras son fruto de la puesta en marcha de nuestro modelo de ciudad", ha asegurado López.

El último ejemplo es el anuncio de Luis Salaya sobre la presentación en Fitur de Madrid de la marca 'Cáceres, ciudad de festivales". "Una marca en la que, dice están trabajando pero lo que no dice es que están trabajando con nosotros, sobre un documento con la marca de Podemos", ha resaltado la portavoz.

"Esta misma apropiación de medidas para la ciudad, en cierta medida, ha sucedido con la puesta en marcha del autobús gratuito para menores de 16 años, la Oficina de Vivienda o la creación de carriles bici, iniciativas que siempre ha presentado el grupo socialista como grandes logros relevantes de su acción", ha recalcado

Con ello, el malestar en el grupo municipal de UP ha ido en aumento en las últimas semanas, ya que "al retraso en todo lo relativo a los presupuestos 2023, que no están cerrados, se ha venido sumando estas últimas semanas anuncios de medidas moradas como si tuvieran el sello socialista, y no es así".

Cabe señalar que, este "desencuentro" con el grupo socialista será tratado en la asamblea de la coalición el próximo lunes, día 16, en la que se tomarán decisiones sobre este asunto.

Y, López ha concluido que "sólo porque estamos convencidas de que nuestras medidas son buenas para la ciudad y que cambian la vida de los ciudadanos y ciudadanas no rompemos de manera inmediata el acuerdo de estabilidad".