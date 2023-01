Mateos: “Cáceres no puede desarrollar su potencial por incapacidad de gestión de Salaya"

El portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Cáceres, Rafa Mateos, ha considerado este martes que la ciudad "no puede desarrollar todo su potencial por la incapacidad de gestión" del actual alcalde, Luis Salaya y su equipo de Gobierno”.

Así lo entiende el también candidato a la alcaldía de Cáceres por el PP al comprobar cómo el trabajo del primer edil cacereño en esta legislatura se ha limitado a “apagar los fuegos que surgen en el día a día, en lugar de a diseñar una ciudad propia del siglo XXI”.

Así pues, frente a esa actitud, el PP de Mateos propone “un modelo de ciudad que ilusione a los cacereños, que impulse el tejido empresarial, que modernice sus instalaciones y servicios y que en definitiva permita a Cáceres creer en sí misma y mirar al futuro con ambición”.

Además, a la hora de repasar el nivel de ejecución de los proyectos más determinantes para la ciudad, “comprobamos que muchos de ellos se han quedado en meras propuestas y las propuestas están para cumplirlas, no solo para proponerlas”, añade.

“A mí me duele el engaño con proyectos anunciados y que caerán finalmente en el olvido”, lamenta el dirigente 'popular'. En este sentido, cabe destacar que las principales banderas de los socialistas en esta legislatura se han quedado en agua de borrajas, según informa el PP local en una nota de prensa.

“¿Dónde está el derribo del Bloque C, el proyecto de la Dehesa de los Caballos o la recuperación de la Ribera del Marco?”, se pregunta Mateos. En concreto, el “deplorable estado de la Ribera, convertida en algunos tramos en un depósito de toallitas y maleza enmarañada, es consecuencia de que se les caducara el plazo para presentarse a unas ayudas europeas y de concurrir a otras que no se adaptaban a este fin con un proyecto insuficientemente trabajado”, denuncia.

En una legislatura en la que Salaya ha subido los impuestos a los cacereños “sin despeinarse” a pesar de la crisis económica que atravesamos, (con incremento del IBI, del impuesto de plusvalías y del de vehículos), tampoco se han gestionado con eficacia los fondos disponibles en el Ayuntamiento.

“No se ha efectuado una buena gestión del volumen de financiación externa, porque la que ha llegado, en muchos casos se ha perdido por no llevar a término los proyectos. No solo no consigue dinero, sino que pierde el que le dan”, denuncia Mateos.

Entre los ejemplos "más alarmantes", el hecho de que la rehabilitación de la muralla de Cáceres se vea paralizada porque Salaya ha perdido 900.000 euros de financiación del Ministerio. “Solo a alguien que no toma en serio las riendas de una ciudad se le ocurre modificar un proyecto ya aprobado y perder así el dinero que se iba a recibir en Cáceres para ello”, clama Mateos.

"PROYECTOS QUE CAERÍAN EN SACO ROTO"

En la misma línea están los más 8 millones de euros de fondos europeos que podrían disiparse, como viene denunciando el PP, con proyectos que "caerían en saco roto" a pesar de haberse anunciado a bombo y platillo como el famoso LACA (Laboratorio de Circularidad Alimentaria) o la Agenda Local, entre otros muchos, simplemente por no avanzar en su puesta en marcha.

Desde las filas del PP también resaltan que bajo el paraguas del crédito de 8 millones de euros solicitado por el Consistorio se habían previsto casi 40 actuaciones en la ciudad “y las noticias que tenemos de ellas se pueden contar con los dedos de una mano”, añade el candidato popular.

"Nada se sabe" de la ampliación del cementerio, del cacareado pabellón de ferias, del pabellón de Cáceres El Viejo, el carril- bici de la avenida de la Hispanidad, la conexión entre el Paseo Alto y Montesol o de la red de baños públicos, todos ellos proyectos anunciados bajo el crédito bancario y muchos de ellos, a propuesta de Unidas Podemos y no de los propios socialistas.

“Seguimos esperando ver las máquinas en la tan anunciada semipeatonalización de Parras- Clavellinas – San Antón, donde solo hay licitaciones fallidas”, asegura Mateos, al tiempo que añade que el retraso en la ejecución del préstamo supone que muchas infraestructuras deportivas sigan esperando mejoras, lo que demuestra la falta de interés por los niños y jóvenes de la ciudad, principales usuarios de las mismas.

No se puede vender como plan estratégico de futuro de un ayuntamiento un proyecto privado como es CC Green, del que apenas han trascendido avances, el complejo budista, con serias dudas sobre su puesta en marcha o el Centro Ibérico de Investigación en Almacenamiento Energético que viene de la mano del Gobierno Central.

"¿Dónde están los planes propios, las ideas que deben surgir de cada junta de gobierno local, de las agendas de los concejales y de la mesa de trabajo del alcalde?", se cuestiona el líder popular.

También le llama la atención el compromiso de Salaya con barrios como Aldea Moret, traducido en un Bloque C que sigue en pie pese a los reiterados titulares sobre su demolición, en la sede vecinal de Santa Lucía que sigue sin construirse y en destinar 100.000 euros para remodelar la supuesta delegación de la Policía Local en el barrio “a la que nunca ha sido capaces de destinar efectivos policiales ni ponerla en funcionamiento y nos tememos que así seguirá en los próximos meses”, agrega.

"PASIVIDAD Y SILENCIO CÓMPLICE" DE SALAYA

A todo ello, Mateos suma la "pasividad" y el "silencio cómplice" de Salaya ante situaciones tan grotescas como el socavón de la carretera Cáceres- Badajoz, que ya va para un mes sin ser reparado y “la alternativa que se ofrece es a todas luces insuficiente”.

“Salaya no exige soluciones y yo me pregunto qué pasaría si este problema surgiera en comunidades como Cataluña o el País Vasco, ¿también se quedarían de brazos cruzados esperando?”, agrega.

Por no hablar de la paralización del aeródromo o de la interminable segunda fase del hospital universitario, todo ello dependiente de la Junta de Extremadura. “Salaya una vez más calla ante Fernández Vara, en lugar de alzar la voz por los cacereños”, sentencia Mateos.